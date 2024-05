Rode vlag na megacrash in openingsfase F1-race Monao

De Grand Prix van Monaco is al na een halve ronde stilgelegd. Een crash met Sergio Pérez en de beide Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, is daar de oorzaak van. Het was een keiharde klap waarbij wonder boven wonder alle coureurs ongeschonden konden uitstappen. Vooral de Red Bull van Pérez was helemaal aan gort. Magnussen tikte Pérez van achteren aan, waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. Hülkenberg was kansloos en kon de gespinde auto van Pérez niet ontwijken. De stewards zullen ongetwijfeld naar het incident kijken. Mocht Magnussen een straf krijgen, dan kan hij zomaar een schorsing krijgen en de volgende race in Canada moeten toekijken.

Het kon er voor Pérez en Haas dit weekend nog wel bij. Pérez had een dramatische kwalificatie met een achttiende startplek, terwijl Haas na de kwalificatie gediskwalificeerd werd vanwege het overtreden van het technische reglement. De renstal moest de race daarom vanaf de laatste startrij starten. Na een paar rondes zit de race voor hen er dus op.

Iets verder vooraan is Carlos Sainz ook niet ongeschonden uit de eerst ronde gekomen. De Spanjaard leek heel even naar P2 te gaan ten koste van Oscar Piastri, maar de Australiër weigerde zijn plek op te geven. Sainz kwam met zijn linkervoorwiel in contact met de McLaren van Piastri en dat leverde een lekke band op. Charles Leclerc hield wel zijn koppositie vast.

Update

De stewards hebben bekendgemaakt dat er geen onderzoek komt naar de startcrash.

Video: De crash van Pérez, Magnussen en Hülkenberg vanuit een andere hoek