Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport

Formule 1
Formule 1
Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport

Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Formule 1
Formule 1
Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Formule 1
Formule 1
Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Formulewagens: overig
Formulewagens: overig
Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Formule 1
Formule 1
Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Formule 1
Formule 1
Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"
Formule 1

Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Volgens Rob Smedley onderscheidt Max Verstappen zich niet alleen door zijn natuurlijke talent, maar vooral door zijn onverzadigbare drang om te domineren. "Hij is een winstmachine", aldus de voormalig Ferrari-engineer.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Rob Smedley was van 2006 tot en met 2013 bij Ferrari de race-engineer van Felipe Massa. Toen hem in de High Performance Podcast werd gevraagd met wie hij ooit nog eens zou willen samenwerken, viel zijn keuze zonder te aarzelen op Max Verstappen.

Volgens Smedley, die na zijn periode bij de Scuderia bij Williams en de Formule 1 werkte, is de viervoudig wereldkampioen een machine gemaakt om te winnen. Hij prees met name de uitzonderlijke intrinsieke motivatie van de Nederlander. "Hij is precies mijn type coureur", aldus de Brit. "Hij is een racer in hart en nieren."

Rob Smedley was bij Ferrari jarenlang de race-engineer van Felipe Massa.

Rob Smedley was bij Ferrari jarenlang de race-engineer van Felipe Massa.

Foto door: XPB Images

Smedley ziet Verstappen als het schoolvoorbeeld van iemand met een pure, interne drijfveer. "Max is het toonbeeld van iemand die ieder uur van de dag zijn eigen motivatie meebrengt. Hij is zó gemotiveerd. Hij wil winnen, is extreem competitief. Er is nooit ook maar een moment van twijfel. Hij is een winstmachine." Natuurlijk wil iedere andere Formule 1-coureur dat ook, gaf Smedley toe. "Maar de vraag is: hoe consequent kun je dat elke dag opnieuw oproepen? Hoe sterk is je drive om niet alleen de beste te zijn, maar ook een enorme kloof te slaan naar de rest? Want dat is wat hij wil."

Lees ook :

Volgens Smedley is het voor Verstappen niet genoeg om simpelweg vooraan te rijden. "Hij wil domineren. Alsof de voorsprong op de rest nog niet groot genoeg is, zoekt hij altijd naar meer. Hij wil zichzelf blijven overtreffen en het team meesleuren in die mentaliteit. Als je zo iemand in je team hebt, werkt dat bijna verslavend."

Het complete plaatje

Aan Verstappens rijvaardigheid twijfelt Smedley geen moment. "In de Formule 1 is talent een basisvoorwaarde. Maar dat extra zelfvertrouwen, het vermogen om jezelf én de mensen om je heen te motiveren – dat maakt iemand tot een complete coureur."

Max Verstappen in de garage van Red Bull Racing.

Max Verstappen in de garage van Red Bull Racing.

Foto door: Getty Images

Smedley zag het ultiem bewijs van die drang vorig seizoen. Na een moeizame start van het seizoen 2025 knokte Verstappen zich na de zomerstop terug in de titelstrijd met Lando Norris en Oscar Piastri. Uiteindelijk eindigde hij als tweede in het kampioenschap, achter Norris. Volgens Smedley onderstreept dat alleen maar zijn mentaliteit. "Hij wil het nog steeds voor 110 procent. Hij wil het meer dan wie dan ook. Dat is duidelijk", zei Smedley. "Ook al is het voor de andere negentien coureurs misschien pijnlijk om te horen: dat is de reden waarom hij zo succesvol is. Hij staat elke ochtend op en levert."

Wil Verstappen zijn rivalen vernederen?

Smedley schetste Verstappen in de podcast als een coureur die geen moment verslapt. "Hij is het type dat, als je hem een vinger geeft, je hele hand pakt. En wat doet dat met zijn concurrenten? Die raken alleen maar verder achterop, omdat hij nooit ophoudt." Met een glimlach voegde de Engelsman er aan toe: "Ik weet zeker dat sommigen denken: 'Kom op, Max. Neem eens een dag vrij. Gun ons ook een kans. Maar dat doet hij niet." Volgens Smedley gaat het bij Verstappen zelfs verder dan alleen winnen. "Het is bijna alsof hij zijn tegenstanders wil vernederen – en ik bedoel dat niet negatief of kwaadaardig. Het zit gewoon in zijn hoofd. Hij is de ultieme vechter."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MGP MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport

Formule 1
F1 Formule 1
Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport

Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Formule 1
F1 Formule 1
Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Formule 1
F1 Formule 1
Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio
Vorig artikel Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Formule 1
Formule 1
Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Formule 1
Formule 1
Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"
Meer van
Max Verstappen

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari
Meer van
Red Bull Racing

Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Formule 1
Formule 1
Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?

Max Verstappen: "Duidelijk dat er werk te doen is om sneller te worden"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen: "Duidelijk dat er werk te doen is om sneller te worden"

Prime

Geniet van een advertentievrije website

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Stijn Keuris
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Adam Cooper
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Jonathan Noble
Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1
Bekijk meer