Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Rob Smedley was van 2006 tot en met 2013 bij Ferrari de race-engineer van Felipe Massa. Toen hem in de High Performance Podcast werd gevraagd met wie hij ooit nog eens zou willen samenwerken, viel zijn keuze zonder te aarzelen op Max Verstappen.

Volgens Smedley, die na zijn periode bij de Scuderia bij Williams en de Formule 1 werkte, is de viervoudig wereldkampioen een machine gemaakt om te winnen. Hij prees met name de uitzonderlijke intrinsieke motivatie van de Nederlander. "Hij is precies mijn type coureur", aldus de Brit. "Hij is een racer in hart en nieren."

Rob Smedley was bij Ferrari jarenlang de race-engineer van Felipe Massa. Foto door: XPB Images

Smedley ziet Verstappen als het schoolvoorbeeld van iemand met een pure, interne drijfveer. "Max is het toonbeeld van iemand die ieder uur van de dag zijn eigen motivatie meebrengt. Hij is zó gemotiveerd. Hij wil winnen, is extreem competitief. Er is nooit ook maar een moment van twijfel. Hij is een winstmachine." Natuurlijk wil iedere andere Formule 1-coureur dat ook, gaf Smedley toe. "Maar de vraag is: hoe consequent kun je dat elke dag opnieuw oproepen? Hoe sterk is je drive om niet alleen de beste te zijn, maar ook een enorme kloof te slaan naar de rest? Want dat is wat hij wil."

Volgens Smedley is het voor Verstappen niet genoeg om simpelweg vooraan te rijden. "Hij wil domineren. Alsof de voorsprong op de rest nog niet groot genoeg is, zoekt hij altijd naar meer. Hij wil zichzelf blijven overtreffen en het team meesleuren in die mentaliteit. Als je zo iemand in je team hebt, werkt dat bijna verslavend."

Het complete plaatje

Aan Verstappens rijvaardigheid twijfelt Smedley geen moment. "In de Formule 1 is talent een basisvoorwaarde. Maar dat extra zelfvertrouwen, het vermogen om jezelf én de mensen om je heen te motiveren – dat maakt iemand tot een complete coureur."

Max Verstappen in de garage van Red Bull Racing. Foto door: Getty Images

Smedley zag het ultiem bewijs van die drang vorig seizoen. Na een moeizame start van het seizoen 2025 knokte Verstappen zich na de zomerstop terug in de titelstrijd met Lando Norris en Oscar Piastri. Uiteindelijk eindigde hij als tweede in het kampioenschap, achter Norris. Volgens Smedley onderstreept dat alleen maar zijn mentaliteit. "Hij wil het nog steeds voor 110 procent. Hij wil het meer dan wie dan ook. Dat is duidelijk", zei Smedley. "Ook al is het voor de andere negentien coureurs misschien pijnlijk om te horen: dat is de reden waarom hij zo succesvol is. Hij staat elke ochtend op en levert."

Wil Verstappen zijn rivalen vernederen?

Smedley schetste Verstappen in de podcast als een coureur die geen moment verslapt. "Hij is het type dat, als je hem een vinger geeft, je hele hand pakt. En wat doet dat met zijn concurrenten? Die raken alleen maar verder achterop, omdat hij nooit ophoudt." Met een glimlach voegde de Engelsman er aan toe: "Ik weet zeker dat sommigen denken: 'Kom op, Max. Neem eens een dag vrij. Gun ons ook een kans. Maar dat doet hij niet." Volgens Smedley gaat het bij Verstappen zelfs verder dan alleen winnen. "Het is bijna alsof hij zijn tegenstanders wil vernederen – en ik bedoel dat niet negatief of kwaadaardig. Het zit gewoon in zijn hoofd. Hij is de ultieme vechter."