Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Waar Max Verstappen tijdens de wintertest in Bahrein nog gehakt maakte van de nieuwe Formule 1-regels, is Jos Verstappen erg tevreden over waar Red Bull Racing momenteel staat. De oud-F1-coureur is van mening dat het goed is dat na een hectisch jaar de rust is teruggekeerd binnen het team en prijst de nieuwe krachtbron.

Na een van de grootste technische reglementswijzigingen in de geschiedenis van de sport was het de vraag hoe de teams de nieuwe regels zouden interpreteren. Voor de formatie uit Milton Keynes lag de lat extra hoog. Het team presenteerde niet alleen een volledig nieuw chassis, de RB22, maar begon ook aan een nieuw tijdperk met een eigen krachtbron, ontwikkeld in samenwerking met Ford.

Tijdens zowel de shakedown in Barcelona als de officiële test in Bahrein maakte Red Bull een overtuigende indruk. De auto oogde vanaf de eerste meters uitgebalanceerd. Het tempo tijdens de long runs was competitief en bij vlagen zelfs opvallend sterk. Met bepaalde brandstofladingen leek de wagen sneller dan verwacht, wat erop wijst dat het team mogelijk al een goed begrip heeft van de nieuwe aerodynamische regels.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images

Die basissterkte was ook zichtbaar aan de motorzijde. Ondanks het feit dat dit het eerste seizoen is van Red Bull Powertrains in samenwerking met Ford, toonde de krachtbron een goede topsnelheid, consistente energiedistributie en betrouwbaarheid. Waar Red Bull zelf nog een slag om de arm hield, kreeg het in Bahrein uitgebreid complimenten van de concurrentie.

In gesprek met de Belgische omroep RTBF reageerde Jos Verstappen voorzichtig optimistisch op de vraag hoe de krachtsverhoudingen liggen: "Je weet natuurlijk nooit exact hoe het met de performance zit. Je ziet niet wat er echt achter de schermen gebeurt tijdens tests, maar ik moet zeggen dat ik tevreden ben met wat ik heb gezien."

"Vooral als je naar de motor kijkt, is mijn eerste indruk dat die sterk en betrouwbaar is", aldus de Nederlander. "Kleine problemen zijn er altijd, dat is normaal. Er zijn altijd afstellingen te verbeteren, maar op dit moment functioneert de auto uitstekend. Er zijn veel kilometers gemaakt en dat is veelbelovend."

Rust in de tent

Verstappen was ook buitengewoon te spreken over de sfeer in het team. De afgelopen jaren waren vrij onrustig bij Red Bull, maar sinds de komst van Laurent Mekies lijkt het team in rustiger vaarwater te verkeren, ziet ook Verstappen. "Het team functioneert heel goed. Er zijn veel nieuwkomers, veel nieuwe gezichten. De sfeer in het team is uitstekend. Gelukkig is de rust teruggekeerd. Dat heeft een positief effect op het hele team." Verstappen is erg blij met de inzichten van Mekies, niet alleen als ingenieur, maar vooral als persoon: “Hij heeft uitstekende sociale vaardigheden. Hij kan mensen goed inschatten en begrijpen. Bovendien is hij gewoon een geweldige kerel."