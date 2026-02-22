Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"
Na productieve wintertests spreekt Jos Verstappen van een veelbelovende start van het seizoen voor Red Bull Racing. De RB22 en de nieuwe krachtbron van Red Bull Powertrains maken indruk.
Waar Max Verstappen tijdens de wintertest in Bahrein nog gehakt maakte van de nieuwe Formule 1-regels, is Jos Verstappen erg tevreden over waar Red Bull Racing momenteel staat. De oud-F1-coureur is van mening dat het goed is dat na een hectisch jaar de rust is teruggekeerd binnen het team en prijst de nieuwe krachtbron.
Na een van de grootste technische reglementswijzigingen in de geschiedenis van de sport was het de vraag hoe de teams de nieuwe regels zouden interpreteren. Voor de formatie uit Milton Keynes lag de lat extra hoog. Het team presenteerde niet alleen een volledig nieuw chassis, de RB22, maar begon ook aan een nieuw tijdperk met een eigen krachtbron, ontwikkeld in samenwerking met Ford.
Tijdens zowel de shakedown in Barcelona als de officiële test in Bahrein maakte Red Bull een overtuigende indruk. De auto oogde vanaf de eerste meters uitgebalanceerd. Het tempo tijdens de long runs was competitief en bij vlagen zelfs opvallend sterk. Met bepaalde brandstofladingen leek de wagen sneller dan verwacht, wat erop wijst dat het team mogelijk al een goed begrip heeft van de nieuwe aerodynamische regels.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images
Die basissterkte was ook zichtbaar aan de motorzijde. Ondanks het feit dat dit het eerste seizoen is van Red Bull Powertrains in samenwerking met Ford, toonde de krachtbron een goede topsnelheid, consistente energiedistributie en betrouwbaarheid. Waar Red Bull zelf nog een slag om de arm hield, kreeg het in Bahrein uitgebreid complimenten van de concurrentie.
In gesprek met de Belgische omroep RTBF reageerde Jos Verstappen voorzichtig optimistisch op de vraag hoe de krachtsverhoudingen liggen: "Je weet natuurlijk nooit exact hoe het met de performance zit. Je ziet niet wat er echt achter de schermen gebeurt tijdens tests, maar ik moet zeggen dat ik tevreden ben met wat ik heb gezien."
"Vooral als je naar de motor kijkt, is mijn eerste indruk dat die sterk en betrouwbaar is", aldus de Nederlander. "Kleine problemen zijn er altijd, dat is normaal. Er zijn altijd afstellingen te verbeteren, maar op dit moment functioneert de auto uitstekend. Er zijn veel kilometers gemaakt en dat is veelbelovend."
Rust in de tent
Verstappen was ook buitengewoon te spreken over de sfeer in het team. De afgelopen jaren waren vrij onrustig bij Red Bull, maar sinds de komst van Laurent Mekies lijkt het team in rustiger vaarwater te verkeren, ziet ook Verstappen. "Het team functioneert heel goed. Er zijn veel nieuwkomers, veel nieuwe gezichten. De sfeer in het team is uitstekend. Gelukkig is de rust teruggekeerd. Dat heeft een positief effect op het hele team." Verstappen is erg blij met de inzichten van Mekies, niet alleen als ingenieur, maar vooral als persoon: “Hij heeft uitstekende sociale vaardigheden. Hij kan mensen goed inschatten en begrijpen. Bovendien is hij gewoon een geweldige kerel."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"
Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"
Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok
Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties