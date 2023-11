Winkelman heeft medelijden met Leclerc: "Het is een puinhoop bij Ferrari"

Op het Autódromo José Carlos Pace noteerde Charles Leclerc voor de tweede keer in zijn Formule 1-loopbaan een did not start. Tijdens de formatieronde crashte hij, wat nadien het gevolg bleek van een hydraulisch probleem. Het is niet het eerste probleem waar de Monegask mee kampte dit seizoen. Zo werd hij in de Verenigde Staten nog gediskwalificeerd voor te ver afgesleten skid blocks, terwijl hij ook al twee keer met technisch malheur uitviel. Zelf uitte Leclerc na afloop van de race zijn frustratie, iets waar Rick Winkelman wel begrip voor heeft. Hij heeft zelfs een beetje te doen met de Ferrari-coureur.

"Eerst zagen we Leclerc dan plotseling weer staan en dan begin ik toch wel een beetje medelijden met hem te krijgen", zegt Winkelman in gesprek met Motorsport.com. "Hij is een exceptioneel groot talent. Hij is heel solidair aan Ferrari en heeft ook veel aan ze te danken, want hij heeft daar een groot deel van de opleiding gehad. Maar hij moet toch ook gaan denken: 'Hoe lang blijf ik nog bij Ferrari zitten?' Stel dat Leclerc op de plek van Perez bij Red Bull had gezeten, dan denk ik dat hij meer succes had gehad dan hij nu als Ferrari-coureur heeft."

Daar komt volgens Winkelman ook bij dat McLaren en in mindere mate Mercedes wel stappen voorwaarts zetten. "En bij Ferrari hoop je iedere keer maar dat het goed komt. Dat vind ik ook leuk voor de Formule 1, als Ferrari er weer zou zijn. Maar zelfs nu [Frederic] Vasseur daar zit is het een puinhoop, echt hopeloos. Ik weet wel dat je hem de tijd moet geven, maar inmiddels zit hij er ook al wat langer. Dat vind ik jammer voor Leclerc."

'Topteams zullen Leclerc met open armen ontvangen'

Helemaal kommer en kwel is het volgens Winkelman ook weer niet bij Ferrari, want op één front lijkt hij wel wat verbetering te zien. "Wat we iets minder horen, zijn van die hele rare boordradio's met plan A, plan B, plan C. Wat is plan C dan? Dat hoorde je Carlos Sainz nog wel eens zeggen, maar dat is wel minder geworden. Maar goed, het kan ook best zijn dat we dat al die radioberichten niet meer horen op televisie", plaatst hij daar ook weer een kanttekening bij. Toch ziet hij ook te vaak dat er problemen zijn. "Wat betreft de organisatie van het team hebben ze de mensen. Misschien moet er nog wel wat gebeuren, maar dat is aan Vasseur. Er zitten daar echter ook briljante technische mensen en met Sainz en Leclerc hebben ze topcoureurs. Het moet dus echt weer week in, week uit een topteam zijn, zonder al die gekke, rare incidenten."

In vijf seizoenen bij Ferrari heeft Leclerc nog geen enkele keer echt aanspraak gemaakt op de wereldtitel. Is het na afloop van zijn huidige contract eind 2024 dan de moeite waard om naar een ander topteam te verkassen? "Op een gegeven moment wel, maar ik zou nu niet zo snel weten waar hij naartoe zou kunnen gaan. Ik heb hem ook nooit horen zeggen dat hij weg wil bij Ferrari, maar hij kan denk ik bij ieder topteam terecht", oordeelt Winkelman, die denkt dat de meeste topteams wel interesse hebben in de Monegask. "Maar ik zou zeker Leclerc wel een keertje in een echte topauto willen zien. Het lijkt mij dat alle topteams Leclerc met open armen zullen ontvangen."

Benieuwd wat Rick Winkelman van het gevecht tussen Fernando Alonso en Sergio Perez vond? En hoe hij naar het nieuwe F1-record van Max Verstappen keek? Dat en meer komt aan bod in een uitgebreide terugblik op de GP van Brazilië, die bovenaan deze pagina te bekijken is.