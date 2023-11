Met goede moed stond Ferrari-coureur Charles Leclerc aan de start van de Formule 1 Grand Prix van Brazilië, maar al in de formatieronde zat de race er voor hem op. Een hydraulisch probleem veroorzaakte een crash en de Monegask moest de race vanaf de zijlijn bekijken. Direct na het incident kwam de 26-jarige coureur over de boordradio met de boodschap dat hij het gevoel heeft dat hij altijd pech heeft. "Ik was enorm gefrustreerd", vertelt Leclerc op een vraag van Motorsport.com over die boordradio. "Ik ben geïrriteerd, want zeker in het tweede gedeelte van dit seizoen voelde ik meer vertrouwen in de auto. Dan offer je het hele weekend op voor de Grand Prix, begin je die race van P2, rij je zes bochten en dan is het al klaar."

Ondanks alle frustratie die in het lichaam zat, zet Leclerc zijn zinnen op revanche in Las Vegas. "We moeten door en ons focussen op de laatste twee races. Dat is wat ik als coureur kan doen", noemt de Ferrari-man. "Het is nu gewoon frustrerend dat we dit seizoen zoveel kansen hebben verspeeld. Ik hoop dat we na deze race nog kansen hebben op P2 in het constructeurskampioenschap. Dat is mijn enige motivatie voor dit jaar, maar wat daarnaast overblijft is niet heel spannend." Gelukkig voor de Monegaskische rijder is in Brazilië ook de dag voor concurrent Mercedes op een deceptie uitgelopen, waardoor onderaan de streep Ferrari tijdens het weekend op het circuit van Interlagos twee punten inliep op de Duitse concurrent. Nu is het gat tussen de twee teams nog slechts twintig punten.

Leclerc verklaart wel dat de moeilijke races achter zich laten makkelijk voor hem is. "Daar ben ik best goed in. Ik weet dat ik er snel overheen ben", vertelt de nummer zes in de WK-stand. "Het is alleen frustrerend dat als je terugkijkt naar Bahrein, de straf in Jeddah en dan hier, dat we veel punten hebben verloren. Maar het is wat het is."

Zoeken naar positieve punten

Ondanks alles blijft Leclerc wel positief over het niveau van de Ferrari's. "Je hebt jaren waar je veel problemen hebt en jaren waarin je minder hebt", vertelt de coureur. "Ik heb de problemen liever nu dan in een jaar dat ik voor het kampioenschap vecht. Dat gezegd hebbende heb ik liever deze problemen niet en we moeten ervoor zorgen dat we de problemen van dit weekend niet meer krijgen."

Bekijk hier de crash van Leclerc in de formatieronde in Brazilië