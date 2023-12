Retro: Van der Garde verrast in 2013 met Q2-plaatsing op Spa

De Formule 1 keert op 23 augustus 2013 terug van de zomerstop. Traditiegetrouw wacht de coureurs dan het uitdagende, 7,004 kilometer lange Spa-Francorchamps. Het circuit wordt geprezen om zijn vloeiende bochten en uiteraard het hoogtepunt, de combinatie Eau Rouge en Raidillon. De eerste vrije training begint op een natte baan maar in de middag is er plaats voor zon. Dat betekent niet dat de uitdaging weg is. Dat bewijst Giedo van der Garde ook in de tweede vrije training. Hij verliest in Stavelot de controle over zijn Caterham, probeert de spinnende auto op te vangen maar klapt na een moment van overstuur tegen de bandenstapel aan.

"In de long run op de mediums voelde de auto best goed", reageert Van der Garde na afloop van de vrijdagse actie. "De bandenslijtage was wel prima, maar in bocht 15 werd de achterkant los en maakte ik helaas contact met de muur, wat het einde van de sessie betekende. We weten niet zeker waarom dat gebeurde, maar we zullen naar de data kijken en het vannacht onderzoeken. Hopelijk zit er nog meer aan te komen. Het wordt dus zoals gebruikelijk een drukke vrijdagavond en ik denk dat we morgen vooruitgang kunnen boeken."

Die zaterdag zou ook beter verlopen, al is dat niet geheel op gebruikelijke wijze. Na een twintigste tijd in VT3, op 3,4 seconden van de snelste man - Sebastian Vettel - weet de 'thuisheld' dat hem een zware taak staat te wachten in de kwalificatie om het Nederlandse publiek langs de baan op een goed resultaat te trakteren. Het veld van 22 auto's wordt na VT3 geprepareerd voor Q1, maar zoals vaker op Spa is ook de regen gearriveerd. Het resulteert in een spannende strijd op een steeds meer opdrogende baan, waarbij de rondetijden op de intermediates met de minuut beter worden. In de slotminuten van de sessie lijkt de baan nog wat te nat voor slicks, maar één iemand waagt dan toch de gok: Giedo van der Garde. Hij stuurt zijn groene Caterham met slicks de baan op in een bijzondere poging om voor wat beters te gaan dan opnieuw een plek in de lagere regionen.

Gok pakt goed uit

De concurrentie twijfelt over deze keuze en in eerste instantie lijkt het ook een verkeerde gok, aangezien het zoeken is naar grip op de opdrogende baan. Van der Garde toont in zijn laatste poging aan dat dit toch de juiste gok is geweest. De coureur uit Rhenen noteert snelle tijden in de sectoren en springt dankzij deze moedige poging met perfecte timing naar de derde tijd: 2.00.564. Alleen Fernando Alonso (2.00.190) en Lewis Hamilton (2.00.368) zijn dan sneller in Q1. Het leidt tot luid gejuich en applaus langs de baan, al is de vreugde dan wel weer van korte duur. In Q2 is de lange asfaltsliert in de Ardennen opgedroogd waardoor de rest van het veld weer haar ware snelheid kan laten zien. Voor Van der Garde zit er dan niets meer in dan de veertiende tijd.

"Wat een fantastische dag!", blikt Van der Garde terug op deze bijzondere kwalificatie, waarin hij zijn beste startpositie ooit in de Formule 1 behaalt. "Ik ben zo blij voor het hele team dat we voor de tweede keer dit jaar Q2 bereiken, dat we voor de Marussia's zijn geëindigd en van de veertiende plaats beginnen. Het was een behoorlijk dappere beslissing om als eerste met slicks de baan op te gaan en in de eerste ronde leek het erop dat het zich niet zou uitbetalen. Maar in de laatste ronde in Q1 had ik alles precies goed voor elkaar en eindigde ik beter dan ooit in Q1. Ik moet zeggen dat ik het niet echt geloofde toen mijn engineer, Juan [Pablo Ramirez], mij vertelde waar we stonden. Ik zat net in mijn koelronde op de top van Eau Rouge toen hij zei dat ik derde was! Dat was zo'n goed gevoel voor mij, het team en iedereen die mij gesteund heeft."

Van der Garde geeft toe dat er in Q2 niets meer in zat dan de veertiende tijd, als de baan inderdaad droog zou blijven. "We gingen op mediums naar buiten, wetende dat we moesten pushen naarmate de baan steeds beter en beter werd. Er zat misschien nog wat tijdswinst in als we wat later waren begonnen aan deze run, maar realistisch gezien zou dat niet genoeg zijn geweest voor Q3. Het was het doel om voor onze naaste rivaal te eindigen en dat hebben we behaald door het goede werk van iedereen. De zaterdag begon goed na het werk dat de jongens hadden verricht op vrijdagavond. Zij hadden een aantal zaken aan de auto veranderd waardoor ik de dag met een veel betere balans begon en het overstuur was verdwenen. We hadden niet kunnen dromen dat het zo goed zou komen dat ik in Q1 op P3 zou eindigen, maar we hebben optimaal geprofiteerd van de omstandigheden vandaag en veertiende is een terechte beloning voor het feit dat we dapper zijn geweest en onze kans hebben gepakt."

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Giedo van der Garde pakte in Q2 in België de veertiende tijd na een goede gok.

Moeizame middag

Op zondag kan Van der Garde echter niet zo verrassen als op zaterdag. Het is opnieuw droog en hoewel hij in de Caterham even kan vasthouden aan zijn veertiende plek, verliest hij al snel terrein. Hij profiteert later in de race wel van enkele uitvalbeurten, waaronder Kimi Raikkonen en Paul di Resta na een crash met Pastor Maldonado bij het opkomen van start/finish. Voor Van der Garde is het desondanks geen memorabele middag, aangezien hij op een ronde achterstand gezet wordt door racewinnaar Vettel. Alonso en Hamilton gaan mee naar het podium, Van der Garde moet genoegen nemen met de zestiende plaats. Zo beloont hij zijn beste kwalificatieresultaat niet met zijn beste raceresultaat, aangezien hij in Hongarije als veertiende over de streep komt.

"Mijn start was goed", vertelt Van der Garde over zijn race. "Ik had vrije ruimte richting bocht 1 en hield de veertiende plaats vast tot aan halverwege de tweede ronde. Het was dan ook niet echt mogelijk om enkele auto's die achter ons waren gestart achter me te houden. Realistisch gezien hadden we verwacht dat dit zou gebeuren, dus ik richtte me op het wegrijden van [Jules] Bianchi en [Max] Chilton en op het creëren van een gat dat groot genoeg was om de race die we gepland hadden te kunnen rijden. Ik begon op de mediums en deze hebben we goed gemanaged. Mijn eerste pitstop was in ronde 15 toen we naar nieuwe harde banden gingen en ik als negentiende terugkwam. Die set werkte ook goed tot aan ongeveer ronde 26, toen de achterbanden er aangingen. Toen pushten we nog enkele ronden en kwamen we in ronde 29 binnen voor de tweede stop. De laatste stint was opnieuw op de harde band. Vanaf dat moment was ik weg van de Marussia's en had ik een echt goed gevecht met Maldonado om de zestiende plaats. Ik pushte zo hard als ik kon om die plaats te behouden."

"Over het algemeen was dit een heel goed weekend. Het zou interessant zijn geweest om te zien wat er zou zijn gebeurd als het vandaag had geregend, maar voor wat in feite mijn eerste thuisrace in de F1 was hebben we denk ik het maximale uit de auto gehaald. Het gevoel op zaterdag was ongelofelijk en ik ben echt blij dat we het team, onze partners en de fans zo'n boost konden geven in de kwalificatie. Nu moeten we ervoor zorgen dat we de rest van het seizoen hetzelfde kunnen doen wanneer de kansen onze kant op komen." Dat zou echter niet meer gebeuren: in de resterende acht races is de achttiende plaats zijn beste kwalificatieresultaat en zit er in de races niets meer in dan de vijftiende plek in Zuid-Korea.