Giedo van der Garde hangt helm aan de wilgen: "De jaren vlogen voorbij"

Dit jaar nam Giedo van der Garde nog deel aan het IMSA-kampioenschap en twee races in het World Endurance Championship, maar uiteindelijk zou de Petit Le Mans - waarin hij namens TDS Racing de tweede plaats veroverde - zijn laatste race worden. De coureur, die in 2013 zijn Formule 1-debuut maakte bij Caterham, heeft op sociale media namelijk aangekondigd dat hij afscheid neemt van het racen om zich te concentreren op zijn gezin en zijn andere passies.

"Het begon allemaal met passie", trapt Van der Garde zijn afscheidsaankondiging af. "Alleen mijn vader en ik. Gewoon puur racen. Toen namen we het op tegen de wereld en veroverden we deze. Racen werd mijn leven. Ik heb nieuwe rivalen ontmoet en nieuwe vrienden gemaakt. Ik won enkele races, maar verloor er ook een aantal. Toen maakte ik mijn droom waar", zegt de Viaplay-analist, wanneer beelden van zijn F1-tijd bij Caterham voorbijschieten. "Ik werd neergeslagen, maar ik stond weer op omdat de passie er nog steeds was. Opnieuw maakte ik nieuwe vrienden, won wat races en veroverde de wereld opnieuw", wijst hij naar zijn LMP2-tijd bij Racing Team Nederland, waarmee hij in 2021 de Pro-Am-titel veroverde.

"Maar toen was het een heel nieuwe wereld", vervolgt Van der Garde, doelend op zijn gezin. "Een wereld waarin ik zelf vader werd, een wereld die draait om mijn prachtige familie en de liefde van mijn leven. Een wereld waarin ik nieuwe passies heb gevonden, nieuwe uitdagingen om te ontdekken. Daarom zeg ik vandaag vaarwel tegen racen. Een beetje verdrietig? Misschien. Maar tegelijkertijd trots en blij. Het is een hele rit geweest. Dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt. De jaren vlogen in een flits voorbij, maar ik zal ze voor altijd herinneren."

Succesvol in LMP2-klasse

Van der Garde begon op jonge leeftijd met karten en won in 1998 het Nederlandse kampioenschap. In 2003 maakte hij de overstap naar de formuleklassen met de Formula Renault 2000. Enkele jaren in de Formule 3 volgden waarna hij naar de Renault 3.5 Series overstapte. Van der Garde vocht zich een weg naar voren op de ladder naar de Formule 1 en kwam uiteindelijk in de GP2, de voorloper van de Formule 2, terecht. Daar liet hij goede vooruitgang zien en dat leverde hem in eerste instantie nog een rol als testcoureur bij Caterham op, maar in 2013 maakte hij zijn debuut als fulltime coureur in de koningsklasse van de autosport. Zijn carrière in de Formule 1 was echter van korte duur. In 2014 moest hij genoegen nemen met een test- en reserverol bij Sauber en het was de bedoeling dat hij in 2015 weer op de grid zou terugkeren bij dat team, maar zij wezen Marcus Ericsson en Felipe Nasr als vaste coureurs aan.

Zo maakte Van der Garde de overstap naar de langeafstandsracerij, en met de nodige successen. Zo werd hij in de European Le Mans series kampioen in de LMP2-klasse. In 2018 volgde een uitstap naar Le Mans namens Racing Team Nederland, een team waarmee hij in het 'superseizoen' 2019/2020 een volledig seizoen in het WEC ging rijden. Dat seizoen won hij met het Nederlandse raceteam de 6 uur van Fuji. Ook stond hij op het podium op Silverstone, Spa-Francorchamps en in Bahrein. Dit jaar won hij nog de 6 uur van Portimão namens United Autosports. In IMSA stond Van der Garde dit seizoen twee keer op het podium, beide keren als nummer twee: Road America en Road Atlanta.

"Ik heb van kinds af aan het voorrecht gehad mijn passie te mogen volgen", zegt Van der Garde na de bekendmaking van zijn afscheid. "Het was een fantastische tijd. Ik ben twee keer wereldkampioen geworden en heb mijn droom - de Formule 1 bereiken - waar kunnen maken. Ik ben iedereen dankbaar die bij mijn loopbaan betrokken was en mij geholpen heeft, in het bijzonder mijn ouders, mijn schoonvader en mijn vrouw Denise. Zonder hen had ik niet kunnen doen wat ik heb gedaan. Hoewel ik ook afgelopen jaar elke race nog competitief was, wil ik graag meer tijd besteden aan Denise en onze drie kinderen. Ook ben ik steeds actiever geworden als ondernemer en investeerder en als F1-analist van Viaplay. Daar wil ik ook meer tijd voor vrijmaken. Ik kijk dan ook met trots terug op mijn raceleven en met veel plezier vooruit naar de toekomst!"