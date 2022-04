Red Bull sterk door upgrades? Verstappen grapt: "Het is de coureur"

Met een achterstand van 46 punten op Charles Leclerc en een auto die lastig te doorgronden bleek, begon Red Bull niet met het allerbeste gevoel aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. De upgrades gaven hoop, maar ook die vormden een risico met slechts één vrije training voor parc fermé. Red Bull heeft het echter wonderwel voor elkaar gekregen met de balans, waardoor Max Verstappen als eerste F1-coureur zowel de spintrace als de hoofdrace wist te winnen. Dat Ferrari de thuisrace in mineur afsloot, heeft Verstappen in de WK-stand nog net iets meer perspectief gegeven.

Geen leedvermaak bij Hamilton op een ronde zetten

"Melbourne was erg beroerd voor ons en de complete start van het seizoen was niet echt geweldig. We hadden daardoor echt een goed weekend nodig, maar ik had niet verwacht dat het hier zo goed zou worden", laat Verstappen in de persconferentie te Imola weten. "We hebben een één-tweetje voor het team te pakken en ik heb zelf ook het maximale aantal punten kunnen scoren. De manier waarop het team deze race heeft aangepakt, verdient een groot compliment. Zo moeten we het gevecht met Ferrari aangaan. We hebben geen fout gemaakt en zijn ook op het juiste moment overgestapt van inters naar slicks. Voor mij was het vooral een kwestie van controleren. Op tv ziet dat er misschien makkelijk uit, maar als coureur moet je toch wel de focus behouden."

Het meest uitdagende moment op zondag was volgens Verstappen niet eens de start in de tweede versnelling, die in tegenstelling tot zaterdag beter was dan die van Leclerc. "Eigenlijk was het inhalen van achterblijvers het meest lastige. Die achterblijvers bleven op de droge lijn rijden en daardoor moest ik op slicks over de natte plekken." Eén van die achterblijvers luisterde naar de naam Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen spartelde in zijn W13 en zag zijn titelrivaal van vorig jaar langszij razen. Leedvermaak had Verstappen niet toen hij Hamilton op een rondje zette. "Mercedes is het hele jaar al langzaam, dus in die zin is het ook niet zo'n verrassing. Het is niet zo dat ik het leuker vind om Lewis op een rondje te zetten dan een andere coureur, dat is niet aan de orde."

Upgrades werken en Red Bull vindt een betere balans

Wat wel aan de orde is, is dat Red Bull heeft gedomineerd in Emilia-Romagna. Ligt die ommekeer ten opzichte van Australië aan het upgradepakket (dat groter was dan in de FIA-documenten stond) of aan een betere balans? "Aan de coureur!", grapt Verstappen na een vraag van Motorsport.com. Even daarvoor had hij Lando Norris ook al instructies gegeven toen die een soortgelijke vraag kreeg: "Je moet altijd zeggen dat je de langzaamste auto van de grid hebt. Als het goed gaat, ligt het altijd aan de coureur." Toen Norris daarin meeging en met een stalen gezicht meldde dat hij eigenhandig het verschil heeft gemaakt, lachte Verstappen: "Kijk, daar ben ik het helemaal mee eens. Dit wordt een mooie headline hoor."

De iets serieuzere uitleg luidt dat het bij Red Bull een combinatie van zaken is: de upgrades hebben de auto lichter gemaakt en dus geholpen, maar het team had in de eerste training ook meteen een goede basisafstelling te pakken. "We hebben upgrades meegenomen, maar doordat het weekend nogal hectisch was, weet ik niet precies hoeveel die ons hebben gegeven. Met regen, droog en dan weer regen is dat lastig in te schatten. Maar goed, we hadden heel veel dingen gewoon beter onder controle dan in Australië. Ik ben vooral heel blij met de uitvoering. Soms is dat aspect nog belangrijker dan nieuwe onderdelen meenemen. De komende races zullen duidelijk maken hoeveel die upgrades ons echt brengen, maar voor nu ben ik heel blij met hoe het dit weekend is gegaan."