Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

Isack Hadjar stelde na het F1-weekend in Austin dat Red Bull de meest complexe problemen in F1 kan oplossen, maar worstelt met ogenschijnlijk simpelere dingen. Teambaas Laurent Mekies gaat in op de radio- en startproblemen en wanneer die te verhelpen zijn.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 09:45

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Ondanks dat Red Bull opnieuw het podium heeft gehaald en dat in grote delen van dit Formule 1-seizoen het maximaal haalbare leek, overheerste er zondagavond bepaald geen tevredenheid in Austin. Meerdere teamleden concludeerden in de paddock dat de race pace van Kimi Antonelli niet te matchen viel, al baalden beide Red Bull-coureurs dat het team niet de volledige potentie had benut.

Dit kwam deels door problemen specifiek voor deze race, zoals tactische keuzes waar Max Verstappen niet over te spreken was – met name het te halsstarrig vasthouden aan de zachtere compounds – en inconsistent gedrag van de power unit. Maar de complexe zondagmiddag op het Circuit of the Americas kwam eveneens door twee problemen die dit jaar veelvuldig terugkomen: problematische starts en technisch malheur met de boordradio.

Het geheel leidde tot frustratie bij Isack Hadjar, die het in de media pen tegenover onder meer Motorsport.com als volgt samenvatte: “Op dit moment zijn het de kleine dingen die we niet voor elkaar krijgen. Mijn radiocommunicatie is slecht. Ik weet niet eens wat er gebeurt. En iedere keer als ik de koppeling laat opkomen, wordt het een nachtmerrie. Als we deze twee problemen oplossen, staan we misschien al op het podium. Het lijkt erop dat we de moeilijkste dingen wel kunnen, maar de simpele dingen niet.”

Met de lastigste dingen refereert hij logischerwijs aan het feit dat Red Bull de enorme achterstand ten opzichte van de kop van het veld ongedaan heeft gemaakt. In Australië, China en Japan bedroeg de gemiddelde achterstand qua race pace 1.2 seconden per ronde en het goedmaken daarvan in een seizoen is bepaald geen sinecure.

Tegelijkertijd is het complex gebleken om het startprobleem aan te pakken en om het euvel met de boordradio onder de knie te krijgen. Als Motorsport.com die woorden – aan de hand van Hadjars uitspraken – aan Mekies voorlegt, verduidelijkt de teambaas dat beide aspecten gescheiden moeten worden. Ja, het radioprobleem is niet acceptabel voor een topteam en moet dit jaar nog worden verholpen, maar de startkwestie is complexer en blijft een struikelblok tot 2027.

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Photo by: Angela Weiss / AFP via Getty Images

“Ik denk dat er twee verschillende manieren zijn om je vraag te beantwoorden”, zei Mekies desgevraagd tegen deze website. “Ik denk dat er een kern van waarheid zit in wat Isack zegt, in die zin dat we allemaal gefrustreerd zijn dat we voor de tweede race op rij met radioproblemen worstelen. Het maakt het leven voor iedereen moeilijker, dus het klopt dat we dit vrij snel willen oplossen, omdat dit iets is dat gewoon zou moeten werken zonder dat we er al te veel energie in hoeven te steken. Op dat punt heeft hij gelijk. Het startprobleem is complexer om op te lossen.”

Wat betreft de radioproblemen werden beide coureurs in Austin getroffen, wat voor Hadjar de eerste keer van het jaar was. Verstappen is er vaker door geteisterd. Zo kon zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase hem in Singapore niet horen, waardoor GP met codetaal op de proppen moest komen. In Austin kon Verstappen de vervangende race-engineer Tom Hart – die het volgens Mekies overigens goed heeft gedaan – niet horen, wat andermaal de communicatie bemoeilijkte.

Red Bull erkent de radioproblemen nog niet volledig te begrijpen, al zou het volgens Mekies niet al te complex mogen zijn. “Als we het begrepen hadden, hadden we het al opgelost. We begrijpen niet volledig waarom we door deze problemen worden getroffen. Ik moet toegeven dat de concurrentie het gewoonweg beter doet dan wij, want we kunnen de radiocommunicatie van iedereen horen en wij hebben er meer problemen mee gehad dan we hadden gewild.”

Starts kunnen beter, maar hardware changes nodig voor echte oplossing

Het startprobleem is aanmerkelijk complexer. Hadjar heeft na de race in Austin laten weten dat Red Bull de koppeling opnieuw moet ontwerpen, aangezien hij naar eigen zeggen alle procedures correct volgt, maar dat de koppeling alsnog te gevoelig is.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mekies verduidelijkt echter dat het niet zo simpel is en dat het startprobleem in werkelijkheid met veel verschillende factoren samenhangt. “Het startprobleem is iets complexer om op te lossen, in die zin dat de prestaties bij de start eigenlijk vrijwel alle afdelingen van het bedrijf raken, waarschijnlijk met uitzondering van de aerodynamische afdeling.

Het gaat om de motor, de versnellingsbak, de koppeling, om heel veel dingen. En we hebben sinds het begin van het seizoen zeker gezien dat we niet de maatstaf zijn als het gaat om de prestaties bij de start.”

Voor een daadwerkelijke oplossing zijn er dus meerdere hardwareveranderingen nodig voor het F1-seizoen 2027, waarbij het om het samenspel tussen koppeling, versnellingsbak, power unit en ook de turbo gaat.

Dat gezegd hebbende, erkent Red Bull dat het met de huidige soft- en hardware wel iets beter moet kunnen dan momenteel het geval is, waarvoor ook naar zusterteam Racing Bulls wordt gekeken. Die hebben gemiddeld gezien betere starts, waarover Verstappen heeft laten weten dat alles identiek is en dat er alleen een verschil wordt gemaakt in de procedures.

Mekies erkent dat er op dat vlak nog meer in het vat moet zitten, al benadrukt hij dat Red Bull ten opzichte van Melbourne al wel grote stappen heeft gemaakt. “Hoewel we de achterstand hebben verkleind, want je herinnert je misschien nog hoe slecht onze starts aan het begin van het jaar waren, zijn we nog altijd niet de maatstaf.”

“En ja, het feit dat de auto in de tussentijd enorm is verbeterd en nu dichter bij de kop van het veld zit, maakt die handicap nog pijnlijker, omdat de concurrentie om ons heen erg sterk is. Dus om op je punt terug te komen: aan de ene kant heb ik er vertrouwen in dat we de achterstand op de concurrentie tussen nu en het einde van het jaar verder zullen verkleinen, omdat we iedere race leren. In iedere race komen we met kleine dingen om de achterstand te verkleinen.”

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Maar voor een echte, structurele oplossing blijft het wachten tot volgend jaar, zo besluit Mekies. “Aan de andere kant weet ik maar al te goed dat we voor het einde van het seizoen niet meer de maatstaf kunnen worden qua starts. Daarvoor zijn enkele ingrijpende veranderingen aan het ontwerp en de hardware nodig, en dat is iets wat we pas volgend jaar zullen zien.”

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- Het Motorsport.com-team

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