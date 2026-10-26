Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Winnaars en verliezers van de Grand Prix van de Verenigde Staten

Terwijl zijn negende zege van de campagne Kimi Antonelli op de rand van een eerste kroon bracht, werd zijn teamgenoot George Russell bij de Grand Prix van de Verenigde Staten in de Formule 1 verder tot wanhoop gedreven

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 09:32

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De Formule 1-race in Austin was geen instant klassieker, wat enigszins jammer was omdat veel ingrediënten wel aanwezig waren. Vier teams waren relatief aan elkaar gewaagd en alle drie de bandencompounds speelden een rol, wat een strijd tussen verschillende strategieën moest uitlokken.

Maar er was weinig dat de Circuit of the Americas-winnaar Kimi Antonelli kon voorschotelen om de 20-jarige uit zijn evenwicht te brengen, nu hij er vrijwel zeker van is dat hij komende zondag in Mexico geschiedenis schrijft.

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Winnaar: Kimi Antonelli

Nu zowel Lewis Hamilton als George Russell maar net genoeg deden om theoretisch in de titelstrijd te blijven, kun je bijna niet dichter bij het beslissen van de titel komen dan Antonelli in Texas deed.

Hamilton en Russell zouden volgende week in Mexico allebei moeten winnen, wat volgens onze wiskundige berekeningen niet mogelijk is, en zelfs als een van hen op het plateau van Mexico-Stad wint, hoeft Antonelli slechts een punt of twee veilig te stellen om met maar liefst drie jaar voorsprong de jongste kampioen ooit in de F1 te worden, als opvolger van Sebastian Vettel.

Toto Wolff bestempelde Antonelli's zege in Austin als zijn beste, nadat hij de vroege druk had weerstaan ondanks een start op de langzamere mediumband en vervolgens simpelweg de controle hield, niet van zijn stuk gebracht door strategische spelletjes terwijl hij en Mercedes vasthielden aan hun geplande eenstopper.

In al zijn euforie is Wolff misschien Antonelli's sensationele comebackzege op eigen bodem in Monza vergeten, die leidde tot de zeldzame taferelen van Ferrari-tifosi die een Silver Arrow toejuichten.

Wat Antonelli's titelfeest betreft: de vooraf gemaakte T-shirts, confetti en liters bubbels van Mercedes moeten nu naar de hoofdstad van Mexico worden verplaatst. Misschien is dat maar beter ook. De minimumleeftijd om alcohol te drinken is in Mexico 18 in plaats van 21...

De Mercedes-garages voor de start van de race, terwijl de media zich verzamelen rond de aanstaande kampioen Antonelli.

Foto door: Filip Cleeren

Verliezer: George Russell

Alle gekheid op een stokje: Russell is in de recente races tot een nieuw dieptepunt gezakt en het is lastig precies te achterhalen waarom. Zelfs als je gelooft dat Antonelli van nature de snellere of betere coureur is, waarvoor het bewijs zich begint op te stapelen, zit Russell ook weer niet mijlenver van het tempo van de Italiaan af, dus er speelt iets anders.

Een theorie is dat de Maleisië-upgrade van Mercedes, die de auto sneller maakte maar ook lastiger te benutten en in het optimale prestatievenster te krijgen, Russell op de een of andere manier harder heeft geraakt dan Antonelli. Zodra de Mercedes W17 niet precies doet wat hij wil, lijkt Russell makkelijker door het ijs te zakken dan zijn minder ervaren tegenhanger.

"Zes goede ronden, 50 slechte ronden. Ik wil begrijpen waarom het tempo in de eerste stint zo slecht was", verzuchtte Russell nadat hij als achtste was gefinisht, vast achter een even worstelende McLaren-coureur, Oscar Piastri.

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"Er zijn tekenen dat het afstellingsvenster heel klein is. Ik hoop dat dat een verklaring is voor mijn gebrek aan tempo vandaag, maar ik moet er met mijn team diep induiken, want het is moeilijk te begrijpen als je er zo ver naast zit."

Nu Russell op dit moment ook op weg lijkt de tweede plaats aan Hamilton te verliezen, is de belangrijkste prioriteit voor de Brit om het bloeden te stoppen en werkbare oplossingen te vinden, zodat hij in een betere positie de winterstop ingaat dan waarin hij nu zit.

Twee weken geleden kreeg Leclerc kritiek op zijn voorzichtige start in Singapore, toen hij een mogelijk racebepalende kans had om polesitter Max Verstappen richting bocht 1 te passeren, maar daarvan afzag.

Of die gemiste kans door zijn hoofd speelde of niet, in Austin was er weinig aarzeling toen Leclerc behendig buitenom de Nederlander dook door de snelle bochten van de prachtige eerste sector van COTA.

"Ja, dat was leuk", zei Leclerc. "Ik wist niet echt hoe het zou uitpakken. Het was behoorlijk close, maar het was leuk."

Hij en Ferrari maakten een nieuwe kwalificatie die niet het verwachte resultaat opleverde, goed met een sterkere race, en hij wist Verstappen in het laatste derde deel van de race opnieuw te passeren nadat hij een voordeel in bandenlevensduur had opgebouwd.

Charles Leclerc and Max Verstappen battled wheel-to-wheel at the start of the Austin showdown

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Isack Hadjar pakte een geweldig resultaat in de kwalificatie ondanks dat het tot dat moment een moeilijk weekend was geweest, maar zijn race viel zondag al snel uit elkaar.

"Ik kijk gewoon naar mijn racestart", zei hij. "Alles was perfect qua procedure en toen had ik te veel koppelingsoverdracht. En dat soort dingen liggen gewoon buiten mijn controle, het begint... Ik heb slechte radiodekking. Ik kan niet horen wat er gebeurt. En ik kom de pits binnen met de verkeerde map en… ik verlies elke ronde een seconde op die harde band."

Terwijl hij vanaf de derde startplaats terugzakte naar de zesde plek aan de finish, waren Hadjars problemen zo frustrerend dat hij via de radio geleidelijk zijn geduld verloor, met flarden van die oude heethoofd uit de F2.

Door de haperende radio gingen sommige dingen verloren, zoals de overstap naar de harde band die Hadjar verraste. Het eindresultaat was een gemiste kans op een podiumplek door verschillende problemen buiten de controle van de Fransman, waardoor een deel van het uitstekende werk om te herstellen van een moeilijke vrijdag teniet werd gedaan.

"Het tempo was vandaag goed, dat is het lastige eraan", vatte hij samen. "We deden het perfect. En al die kleine, stomme dingen kunnen we niet. Die moeten we ook perfect doen."

Liam Lawson was een van de meest opvallende spelers in Austin.

Foto door: Visa Cash App Racing Bulls

Het weekend van Liam Lawson tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten is er een om te onthouden, met de juiste noten op lastig terrein dat hem uit zijn comfortzone haalde. Maar genoeg over zijn livedebuut als singer-songwriter op donderdagavond. Ook op de baan viel er niets af te dingen aan zijn optreden.

Lawson verlengde de reeks opeenvolgende puntenfinishes van Racing Bulls tot zes met een gecontroleerde rit naar de negende plaats, waarbij COTA opnieuw een evenement was waarop het Anglo-Italiaanse team zich ten opzichte van de rest als het beste toonde, voor Alpine en Audi.

Na meerdere zesde plaatsen is Racing Bulls hard op weg om nog één stap beter te doen en zijn beste resultaat ooit in het constructeurskampioenschap veilig te stellen. Met 102 punten leidt het nu met 33 punten op Alpine. Dat team heeft een herhaling nodig van zijn wonder met een dubbel podium tijdens de Grand Prix van Brazilië 2024 om het tij te keren.

Verliezer: McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

De cynische, bijna bittere tegenzin van Lando Norris op de boordradio richting het einde van de race liet zien hoe het is om van de snelste auto gedurende een groot deel van de afgelopen twee seizoenen terug te vallen naar de vierde snelste. Dat is geen pretje. 'Doe maar wat jullie willen met de strategie', is een basis-samenvatting, terwijl Norris probeerde een podiumplek vast te houden op versleten harde banden.

Het was een gok die het waard was om te nemen en veranderde weinig aan het eindresultaat, want hij werd vijfde. Eenmaal uit de auto en opgefrist was Norris iets milder. Uiteindelijk zit McLaren er niet mijlenver naast, want de vier topteams van F1 2026 zijn in het eerste jaar van de volledig nieuwe reglementen verrassend aan elkaar gewaagd. Norris voelde zich zelfs optimistisch dat hij met een betere kwalificatieronde een startplaats op de eerste rij had kunnen redden. Voor een regerend wereldkampioen maakt dat de plotselinge afwezigheid van succes echter niet makkelijker te verteren.

Ondertussen blijft Piastri worstelen met de auto van 2026. Het zou geen grote verrassing moeten zijn dat er in Austin weinig tekenen van vooruitgang waren, aangezien het in 2025 al een van zijn zwakste circuits was toen de auto hem over het algemeen beter lag. Mexico, waar glijden op hoogte op de baan met weinig grip ook heel gebruikelijk is, zal waarschijnlijk opnieuw lastig worden om naar te kijken voor Australische fans.

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