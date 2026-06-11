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Red Bull verrast door Antonelli in GP Monaco: "Hij verdween gewoon"

Kimi Antonelli domineerde de GP van Monaco en verraste volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies vriend en vijand met zijn snelheid. Of Max Verstappen hem had kunnen uitdagen, blijft een vraagteken.

Owen Bellwood Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli schreef geschiedenis door de Grand Prix van Monaco te domineren en de jongste coureur met een Grand Slam te worden. Red Bull-teambaas Laurent Mekies geeft toe dat de snelheid van de Mercedes-coureur veel mensen heeft verrast.

De jonge Italiaan was sterk in de kwalificatie en pakte pole-position in het prinsdom, voor de Red Bull van Max Verstappen. De Nederlander kende echter een moeizame start van de race op zondag door motorproblemen en moest uiteindelijk opgeven. Vanaf dat moment kende Antonelli weinig tegenstand aan de kop van het veld en boekte hij zijn vijfde opeenvolgende overwinning in de Formule 1.

"Kimi verdween gewoon", zei Mekies toen hem werd gevraagd naar de prestatie van de Mercedes-coureur. "Alle lof voor Kimi. Ik denk dat hij ons allemaal heeft verrast door hier al zo snel te zijn in pas zijn tweede seizoen."

"Ik denk dat hij vandaag heeft laten zien dat wat hij gisteren [in de kwalificatie] deed niet één magische ronde was, maar dat hij over een zeer serieus tempo beschikte. Of Max dat tempo had kunnen volgen, zullen we nooit weten."

Verstappen bood zaterdag in Monaco stevig weerstand. Hoewel Antonelli hem op het stratencircuit met slechts 0.043 seconde verschil van pole-position hield, was de Nederlander in de eerste twee kwalificatiesegmenten nog sneller geweest dan zijn rivaal.

Volgens Mekies had Red Bull zaterdag "de optimale afstelling" voor Verstappen gevonden, maar slaagde het team er niet in om dat voordeel mee te nemen naar de race op zondag, toen het motorprobleem al toesloeg voordat zijn wedstrijd echt begonnen was.

Max Verstappen mocht als tweede starten in Monaco, maar werd getroffen door motorpech.

Max Verstappen mocht als tweede starten in Monaco, maar werd getroffen door motorpech.

Foto door: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Het niveau waarop Max reed in de kwalificatie was indrukwekkend, en dan heb ik het niet alleen over één ronde", vervolgde Mekies. "Q2 en beide pogingen in Q3 waren zeer indrukwekkend. We weten dat wanneer je Max comfortabel krijgt in de auto, je dat extra Max-effect krijgt. Daarom had ik graag willen zien wat hij in de race had kunnen doen."

Verstappen erkende zelf dat het "tot aan de race een heel goed weekend was geweest", maar gaf toe dat hij teleurgesteld was niet op het podium te zijn geëindigd.

"We moeten er natuurlijk voor zorgen dat we races uitrijden", zei hij. "Maar eerst moeten we begrijpen wat er precies fout is gegaan."

Over de oorzaak van het probleem zei Mekies dat het team inmiddels heeft vastgesteld waar het misging. Volgens hem ontnam het probleem Verstappen iedere kans om zondag voor het podium te vechten.

"Het gaat om een motorprobleem", legde hij uit. "We kunnen ons uiteraard alleen maar verontschuldigen tegenover Max, want het werk dat hij samen met het team heeft verricht om dat prestatieniveau in Monaco te bereiken was uitzonderlijk. Het is waarschijnlijk nog te vroeg om te praten over de oplossing, maar we denken dat we hebben vastgesteld wat het probleem heeft veroorzaakt."

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