Gasly legt 'nepfeestje' uit na verloren podium in GP Monaco

Pierre Gasly heeft uitgelegd waarom hij na de Grand Prix van Monaco ogenschijnlijk zijn derde plaats vierde, terwijl hij op dat moment al wist dat hij door tijdstraffen zijn podiumplek zou verliezen.

De Alpine-coureur was een van meerdere rijders die tijdens de race werden bestraft voor te hard rijden in de pitstraat. Gasly kreeg twee tijdstraffen omdat hij de limiet van 60 kilometer per uur had overschreden: één keer met 0,1 km/u en één keer met 0,4 km/u.

De Fransman was na afloop zichtbaar aangeslagen. Volgens hem had hij niets verkeerd gedaan en had hij de snelheidsbegrenzer ruim op tijd geactiveerd. Binnen de paddock wordt vermoed dat de ongebruikelijke hoek waaronder de auto's de ingang van de pitstraat aansneden een rol speelde. Daardoor zou de afstand tussen de meetpunten, waarmee de snelheid wordt berekend, korter zijn geworden.

Pierre Gasly in gevecht met Isack Hadjar, de uiteindelijke nummer drie. Foto door: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Ik denk niet dat er op dit moment iets is dat me meer pijn kan doen", zei Gasly. "Ik werk hier al tien jaar keihard voor. Vandaag hebben we alles goed gedaan om op dat podium te staan voor al die fans. Dit soort momenten mogen niet van je worden afgenomen om redenen die oneerlijk aanvoelen. Wat er nu gebeurt, klopt niet en hopelijk wordt alsnog de juiste beslissing genomen."

Door de straffen viel Gasly uiteindelijk terug naar de zevende plaats in de uitslag. Omdat het veld na de late rode vlag dicht op elkaar zat, had de tijdstraf een grote impact op zijn eindresultaat.

Toch leek het alsof de Fransman na de finish zijn podium vierde. Over de boordradio schreeuwde hij "fucking P3", terwijl hij op meerdere plekken op het circuit met zijn vuist zwaaide.

Dat leidde online tot speculatie dat Alpine hem niet had geïnformeerd over de dreigende straf. Gasly maakte echter duidelijk dat hij al lang wist wat hem boven het hoofd hing.

Tijdens de rode vlag, die werd veroorzaakt door herstelwerkzaamheden aan het asfalt, was op tv-beelden zelfs te zien hoe Gasly - in de pitstraat uit de auto - woedend zijn handdoek weggooide nadat hij hoorde dat hij een tweede straf van vijf seconden had gekregen.

De ingang van de pitstraat van Circuit de Monaco.

"Ik kende de situatie al toen we onder de rode vlag stil stonden", legde hij uit. "Daarna probeerde ik gewoon zo hard mogelijk te pushen om het maximale resultaat eruit te halen, terwijl ik wist dat de straf nog zou worden toegepast."

Toen de coureurs in ronde 66 onder de rode vlag de pitstraat in reden, kreeg Gasly via de boordradio van race-engineer Josh Peckett te horen dat hij opnieuw was bestraft, ondanks dat hij volgens het team onder de snelheidslimiet was gebleven.

"Oké maat, we zijn opnieuw betrapt op te hard rijden. Rij alsjeblieft door de pitstraat. Blijf onder de limiet. Echt ruim onder de limiet. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Het zijn niet alleen wij, meerdere auto's hebben hetzelfde probleem. Blijf gewoon doorrijden."

De opvallende viering na afloop was volgens Gasly dan ook een combinatie van woede en sarcasme. De Fransman probeerde te verwerken dat een podium in Monaco, dat hij omschreef als een levenslange droom, hem door de vingers was geglipt.

Verzoek tot herziening

Kort na de race diende Alpine een verzoek tot herziening in bij de FIA. Het team wil aantonen dat Gasly vanaf de ingang van de pitstraat nergens daadwerkelijk harder reed dan de toegestane 60 kilometer per uur. Dat verzoek is inmiddels door de FIA ontvankelijk verklaard en dus komt er een onderzoek.

"Ik weet dat ik onder de pitstraatlimiet zat en dat ik de begrenzer ruim voor de lijn heb geactiveerd", benadrukte Gasly. "Bovendien bouwen we altijd een veiligheidsmarge in om dit soort situaties te voorkomen."

"Ik hoop dat ze alles goed bekijken en ons het resultaat teruggeven dat het team verdient. Het is in ieder geval opvallend dat zoveel coureurs en teams vandaag tegen hetzelfde probleem aanliepen. Er klopt duidelijk iets niet."