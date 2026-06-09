FIA prikt datum voor verzoek tot herziening Gasly-straffen

De FIA heeft bevestigd dat het verzoek van Alpine om de tijdstraffen van Pierre Gasly tijdens de Grand Prix van Monaco te laten herzien later deze week wordt behandeld. De Franse renstal probeert via een zogenaamde Right of Review alsnog de derde plaats terug te krijgen die Gasly op zondag op de baan behaalde, maar door twee tijdstraffen verloor.

Kort na de race maakte Alpine bekend een verzoek tot herziening te hebben ingediend. Op dinsdag publiceerde de FIA twee documenten waarin wordt bevestigd dat het team twee afzonderlijke verzoeken heeft ingediend met betrekking tot de twee tijdstraffen van vijf seconden die Gasly tijdens de race kreeg opgelegd. De hoorzitting vindt donderdag om 13.00 uur plaats en wordt virtueel gehouden.

Voor Alpine draait het dan nog niet om het aantonen dat de straffen onterecht waren. Volgens artikel 14 van de Internationale Sportcode van de FIA moet het team eerst bewijzen dat er sprake is van een 'significant en relevant nieuw element' dat niet beschikbaar was op het moment dat de stewards hun oorspronkelijke beslissing namen.

De procedure voor een Right of Review bestaat altijd uit twee fasen. Eerst moet Alpine met bewijsmateriaal en argumenten aantonen dat er inderdaad sprake is van nieuwe en relevante informatie. Pas als de stewards daarvan overtuigd zijn, volgt een tweede fase waarin de inhoudelijke juistheid van de straffen opnieuw wordt beoordeeld.

Twee keer bestraft voor te hard rijden in de pits

Gasly reed zondag een van de sterkste races uit zijn Formule 1-carrière. De Fransman werkte zich vanaf de negende startplaats op naar de derde plek en kwam ook als derde over de finish.

Dat resultaat bleef echter niet staan. Gasly kreeg onderweg twee tijdstraffen van vijf seconden wegens het overschrijden van de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur in de pitstraat. In het ene geval ging het om een overschrijding van 0,1 kilometer per uur, in het andere geval om 0,4 kilometer per uur.

Die straffen maakten deel uit van een opvallend groot aantal snelheidsovertredingen in de pitstraat van Monaco. Dat hing samen met de unieke configuratie van de pitstraat en de manier waarop de snelheid daar wordt gemeten. In plaats van een momentopname gebruikt de FIA een berekening van de gemiddelde snelheid tussen meetpunten in de zogenoemde fast lane. Daardoor werden coureurs bestraft die door de bochten van de pitstraat een kortere afstand aflegden tussen de meetpunten, terwijl zij volgens hun pitlimiter binnen de toegestane snelheid bleven.

Door de tien seconden aan tijdstraffen zakte Gasly van de derde naar de zevende plaats in de einduitslag. Daardoor schoof Isack Hadjar op naar het podium, terwijl ook Oscar Piastri, Liam Lawson en Arvid Lindblad een positie wonnen.

Omdat het verschil met de derde plaats ongeveer zeven seconden is, zal Alpine in de praktijk beide straffen ongedaan moeten zien te krijgen om Gasly alsnog weer op het podium te krijgen.