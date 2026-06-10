Mekies verdedigt boze Hadjar na podium Monaco: "Begrijpelijke emotie"

De weg naar de derde plaats in de Grand Prix van Monaco was voor Isack Hadjar allesbehalve een ontspannen rit door de straten van Monaco. Alsof 78 ronden in de nieuwe generatie Formule 1-auto's al niet zwaar genoeg waren, kreeg Hadjar onderweg ook te maken met verschillende problemen aan zijn auto en krachtbron.

Hoe groot die problemen precies waren, werd tijdens de race niet direct duidelijk. Wel was te horen dat de 21-jarige Fransman zichtbaar gefrustreerd raakte toen hij met vermogensverlies, problemen met de motorrem en een aandringende George Russell worstelde.

Toen zijn race-engineer rond ronde twintig meldde dat het team onderzoek deed naar de problemen, reageerde Hadjar geïrriteerd: "Doe dat dan sneller!" Niet veel later waarschuwde hij zelfs: "Er gaat hier iets ontploffen."

Toen hij uiteindelijk als derde over de finish kwam, volgde een hoorbare zucht van verlichting. "Mijn god, waarom moet het altijd zo moeilijk zijn?"

Na afloop legde Hadjar uit hoe zwaar de race werkelijk was geweest. "Eerlijk gezegd had ik tijdens de race meer problemen dan mensen denken. Het was geen fijne middag", zei hij. "We hadden verschillende motorproblemen, problemen met de rijdbaarheid en de auto was erg lastig te besturen."

"De eerste start was goed. Bij de tweede had ik geen vermogen. Tijdens de laatste stint had ik opnieuw problemen met de motor. Het team reageerde gelukkig snel met allerlei instellingen en schakelaars om het op te lossen. Maar eerlijk gezegd was het ontzettend uitputtend."

Mekies verdedigt Hadjar

Mekies bevestigde dat Hadjar met een flink hoeveelheid technische problemen moest omgaan. "We kregen al vroeg in de race te maken met verschillende problemen", verklaarde de Fransman. "We hadden aanzienlijk minder motorvermogen en dat heeft, zoals je je kunt voorstellen, grote gevolgen voor het energiemanagement en allerlei andere systemen."

"Hij had het daardoor ontzettend zwaar. De problemen werden nog groter nadat hij door de uitloopzone van de chicane was gegaan. Uiteindelijk wist hij zich erdoorheen te slaan en alsnog als derde te finishen."

Mekies werkte eerder al samen met Hadjar bij Racing Bulls en kent het temperament van de jonge coureur goed. Op vragen van Motorsport.com over de emotionele radioberichten van Hadjar reageerde hij begripvol.

"Voor een coureur in de cockpit is het altijd moeilijk om precies te begrijpen wat er aan de hand is", legde hij uit. "In dit geval wist hij niet hoeveel motorvermogen hij daadwerkelijk verloor. De gevolgen daarvan voor het beheer van de krachtbron zijn enorm bij deze nieuwe generatie motoren."

Isack Hadjar feliciteert Andrea Kimi Antonelli. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"We begrijpen die emoties. Hij heeft de auto in leven weten te houden en het team heeft hem voortdurend instructies gegeven om dat mogelijk te maken. In Monaco is het allesbehalve prettig om constant instellingen te moeten aanpassen, maar uiteindelijk werkte het wel."

Mekies verwacht bovendien dat dergelijke radio-uitbarstingen minder zullen worden naarmate Hadjar meer ervaring opdoet. "Naarmate we allemaal meer ervaring opbouwen, zullen de gesprekken over de radio waarschijnlijk vanzelf minder intens worden."

Het weekend van Hadjar begon nochtans bijzonder moeizaam. Tijdens de eerste vrije training crashte hij bij het zwembadcomplex, waardoor zijn zelfvertrouwen direct een knauw kreeg op een circuit waar vertrouwen essentieel is.

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Mekies was daarom extra onder de indruk van de manier waarop zijn coureur zich wist te herpakken. "Het team heeft fantastisch werk geleverd door de auto op tijd te herstellen, zodat hij nog in actie kon komen tijdens de tweede training", zei hij.

"Maar hij heeft ons terugbetaald met de manier waarop hij zichzelf heeft herpakt en zijn vertrouwen heeft teruggevonden. Dat lukte niet meteen in VT2, maar wel gedurende VT3. Uiteindelijk resulteerde dat in een zeer sterke kwalificatie en vervolgens een podiumplaats."