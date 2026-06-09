Andrea Kimi Antonelli heeft zondag tijdens de Grand Prix van Monaco opnieuw een record aan zijn indrukwekkende palmares toegevoegd. De Mercedes-coureur pakte pole-position, won de race, reed de snelste ronde en voerde iedere ronde van de wedstrijd het veld aan. Daarmee behaalde hij een zogeheten Grand Slam en werd hij op 19-jarige leeftijd de jongste coureur ooit die daarin slaagde.

Een Grand Slam geldt als een van de zeldzaamste prestaties in de Formule 1. Om deze te behalen moet een coureur niet alleen de snelste zijn over één ronde en de race winnen, maar ook gedurende de volledige wedstrijd aan de leiding rijden én de snelste raceronde noteren. Dat maakt de prestatie aanzienlijk lastiger dan een reguliere overwinning vanaf pole-position.

Antonelli werkte in de straten van Monte Carlo een foutloos weekend af. Nadat hij zaterdag al de snelste tijd had gereden in de kwalificatie, behield hij bij de start de leiding en gaf die positie vervolgens geen moment meer uit handen. Ondanks meerdere neutralisaties en een chaotische slotfase bleef de Italiaan ijskoud en schreef hij met 19 jaar, negen maanden en 13 dagen zijn naam in de recordboeken. Hij verbeterde het vorige record van Max Verstappen met bijna vier jaar.

In de boeken

De Mercedes-coureur voegt zich met zijn Grand Slam in een select gezelschap. Sinds de start van het wereldkampioenschap in 1950 slaagden slechts enkele van de grootste namen uit de sport erin een Grand Slam te behalen.

Top-vijf coureurs met de meeste Grand Slams

Coureur Aantal Grand Slams Aantal Grands Prix Jim Clark 8 72 Lewis Hamilton 6 386 Max Verstappen 6 239 Alberto Ascari 5 32 Michael Schumacher 5 307

Vooral Jim Clark steekt boven de rest uit. De Schot behaalde gedurende zijn carrière liefst acht Grand Slams, een record dat tot op de dag van vandaag standhoudt. Lewis Hamilton en Max Verstappen volgen met elk zes stuks, Alberto Ascari en Michael Schumacher hebben er elk vijf.

Van de actieve coureurs hebben naast Antonelli - en de al genoemde Hamilton en Verstappen - Oscar Piastri, Charles Leclerc en Fernando Alonso elk één Grand Slam achter hun naam staan.

Voor Antonelli vormt de prestatie opnieuw een bevestiging van zijn uitzonderlijke talent. De Italiaan geldt al langer als een van de grootste beloften van zijn generatie, maar lijkt in zijn eerste volledige seizoen aan de top nu ook de records van de gevestigde orde aan te vallen.

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