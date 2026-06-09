Antonelli schrijft in Monaco geschiedenis met jongste F1 Grand Slam ooit
Andrea Kimi Antonelli pakte zondag in Monaco zijn vijfde Grand Prix op rij en herschreef opnieuw de geschiedenisboeken. De Mercedes-coureur werd op 19-jarige leeftijd de jongste Formule 1-coureur ooit die een Grand Slam behaalde.
Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli heeft zondag tijdens de Grand Prix van Monaco opnieuw een record aan zijn indrukwekkende palmares toegevoegd. De Mercedes-coureur pakte pole-position, won de race, reed de snelste ronde en voerde iedere ronde van de wedstrijd het veld aan. Daarmee behaalde hij een zogeheten Grand Slam en werd hij op 19-jarige leeftijd de jongste coureur ooit die daarin slaagde.
Een Grand Slam geldt als een van de zeldzaamste prestaties in de Formule 1. Om deze te behalen moet een coureur niet alleen de snelste zijn over één ronde en de race winnen, maar ook gedurende de volledige wedstrijd aan de leiding rijden én de snelste raceronde noteren. Dat maakt de prestatie aanzienlijk lastiger dan een reguliere overwinning vanaf pole-position.
Antonelli werkte in de straten van Monte Carlo een foutloos weekend af. Nadat hij zaterdag al de snelste tijd had gereden in de kwalificatie, behield hij bij de start de leiding en gaf die positie vervolgens geen moment meer uit handen. Ondanks meerdere neutralisaties en een chaotische slotfase bleef de Italiaan ijskoud en schreef hij met 19 jaar, negen maanden en 13 dagen zijn naam in de recordboeken. Hij verbeterde het vorige record van Max Verstappen met bijna vier jaar.
In de boeken
De Mercedes-coureur voegt zich met zijn Grand Slam in een select gezelschap. Sinds de start van het wereldkampioenschap in 1950 slaagden slechts enkele van de grootste namen uit de sport erin een Grand Slam te behalen.
Top-vijf coureurs met de meeste Grand Slams
|Coureur
|Aantal Grand Slams
|Aantal Grands Prix
|Jim Clark
|8
|72
|Lewis Hamilton
|6
|386
|Max Verstappen
|6
|239
|Alberto Ascari
|5
|32
|Michael Schumacher
|5
|307
Vooral Jim Clark steekt boven de rest uit. De Schot behaalde gedurende zijn carrière liefst acht Grand Slams, een record dat tot op de dag van vandaag standhoudt. Lewis Hamilton en Max Verstappen volgen met elk zes stuks, Alberto Ascari en Michael Schumacher hebben er elk vijf.
Van de actieve coureurs hebben naast Antonelli - en de al genoemde Hamilton en Verstappen - Oscar Piastri, Charles Leclerc en Fernando Alonso elk één Grand Slam achter hun naam staan.
Voor Antonelli vormt de prestatie opnieuw een bevestiging van zijn uitzonderlijke talent. De Italiaan geldt al langer als een van de grootste beloften van zijn generatie, maar lijkt in zijn eerste volledige seizoen aan de top nu ook de records van de gevestigde orde aan te vallen.
Bekijk: F1-update: Max Verstappen legt motorprobleem uit, waarom waren er zoveel tijdstraffen in Monaco?
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Marc Márquez tempert verwachtingen na eerste zege: "Niet klaar voor titelstrijd"
Aston Martin: "AMR26 kan op sommige circuits vijfde auto zijn"
Antonelli schrijft in Monaco geschiedenis met jongste F1 Grand Slam ooit
Hamilton ziet eerste F1-zege bij Ferrari steeds dichterbij komen
Russell geeft F1-titelstrijd niet op: "Kan nog kampioen worden"
F1-update: Verstappen legt motorprobleem uit, waarom zoveel tijdstraffen in Monaco?
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Canada
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt
Wolff verklaart Mercedes-blunder achter Russells strafchaos
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Monaco
Rearview Mirror: Hoe los je een moordmysterie op?
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Monaco
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties