Guillaume Rocquelin, ook bekend als 'Rocky', werd onlangs geïnterviewd door het Franse Les Fous du Volant. Daarin leek de Fransman te stellen dat Max Verstappen op technisch vlak minder sterk is dan Sebastian Vettel. Tijdens de persconferentie voor teambazen in Brazilië werd Paul Monaghan, chief engineer bij Red Bull Racing, deze uitspraken voorgelegd. De Britse ingenieur zegt dat Rocquelin niet helemaal juist gequote was door diverse media en zegt dat Verstappen technische gezien juist ontzettend sterk is.

"Als jong ventje heeft hij hier onder leiding van zijn vader ontzettend veel werk ingestoken. Dat kan je nu goed zien", zegt Monaghan vanuit São Paulo. "Hij weet waar hij het over heeft als het om de auto gaat en weet goed wat 'ie wil. Zijn engineers weten hem een auto te geven die goed in balans en daarmee ook makkelijk te besturen is. Daarnaast kan Max goed omgaan met banden en houdt de situatie altijd onder controle. Hij heeft bizarre resultaten neergezet in zijn F1-seizoenen bij ons. Dat zou hij niet kunnen doen als hij geen exceptionele coureur zou zijn."

Verstappen en Sergio Perez hebben Red Bull in 2022 al naar zestien zeges weten te loodsen. Monaghan is al sinds de oprichting van het team actief bij de mannen en dames in Milton Keynes. Hij was onder meer getuige van de vier wereldtitels van Vettel en de vier constructeurtitels in die periode. Op de vraag of dit seizoen de beste prestatie is van het team tot dusver, antwoordt de Engelsman. "Wel het meest dominante. Het is anders. Er is meer zelfvertrouwen. 2010 was min of meer een stap in het onbekende, althans zo zag ik het. Dit jaar hebben we al mooie gevechten gehad met Ferrari en ook Mercedes. Het is ons gelukt om hen in te halen. Is dit het beste jaar? Niet per se het beste, maar wel een van de meest bevredigende seizoenen. We zijn ontzettend blij met de auto. Iedereen in het team gaat maar een kant op. De resultaten spreken voor zich."

Verstappen start de Formule 1-sprintrace op Interlagos om 20.30 uur Nederlandse tijd vanaf de tweede plek. Checo vertrekt als negende.