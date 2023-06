Red Bull-kopstuk wijst grootste factor achter het succes van de RB19 aan

Red Bull had vorig jaar met de RB18 al een sterke bolide neergezet en heeft met de RB19 die lijn doorgetrokken. Het Oostenrijkse team heeft alle acht races tot nu toe gewonnen, waarbij Max Verstappen met zes zeges succesvoller is geweest dan teamgenoot Sergio Perez. De RB19 is snel op de rechte stukken - zeker wanneer DRS open gaat, maar ook zonder de vleugel - en voor de concurrentie moeilijk bij te benen in de bochten.

Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull, werd gevraagd naar de belangrijkste troef van de auto. Hij hoefde niet lang na te denken: "Ik zou de efficiëntie zeggen. Op verschillende soorten circuits zijn we in staat geweest om downforce te genereren, zonder enorme luchtweerstand. Dat is onze grootste kracht."

Onlangs suggereerde de concurrentie nog dat Red Bull de snelheid in de kwalificatie opoffert om er op de zondag sterker voor te staan. Ondanks dat is het vaak Red Bull dat de pole-position verovert. Dat doet de concurrentie vermoeden dat Red Bull nog wel wat meer snelheid in de auto heeft zitten, maar dat ze deze bewust niet inzetten zodat de motorcomponenten langer mee kunnen gaan. Waché wuift die suggesties weg. "Niet echt", antwoordt de technisch directeur, gevraagd of er meer snelheid in de RB19 zit dan we tot nu toe gezien hebben. "In de kwalificatie pushen we absoluut. Tijdens de race letten we, net als de rest, op de banden om de stints uit te rekken en ons meer strategische opties te geven. Dat doet iedereen. Het succes hangt niet alleen van jezelf af, maar ook van wat de rest doet. Het verschil is groter dan we verwacht hadden."

Waché wijst bovendien naar steeds kleiner wordende verschillen op de zaterdag ten opzichte van Aston Martin, Ferrari en Mercedes. Wel heeft Red Bull nog het voordeel op het gebied van bandenmanagement, ziet de Fransman. "Je ziet dat ze in de kwalificatie zeker steeds dichter bij elkaar zaten. Voor wat betreft het managen van het tempo in de race, hebben wij nog een voorsprong. Maar ik weet zeker dat zij [meer performance] zullen vinden. Je ziet hier ook dat onze concurrenten updates hebben meegenomen. Het zal zeker dichter bij elkaar zitten."

Dan Fallows, de technisch directeur van Aston Martin, is er op zijn beurt niet zo van overtuigd dat de concurrentie dichter naar Red Bull toe kruipt. Hij wijst naar het grote gat tussen Verstappen en Lewis Hamilton in Spanje als voorbeeld. Daar kwam de Nederlander met een voorsprong van 24 seconden over de streep. "Het is een beetje lastig om te zeggen vanwege het gedrag van de auto", legt Fallows uit. "In Monaco zaten we er duidelijk heel dicht bij, in Spanje wat minder. In alle eerlijkheid zien we dat er een gat is ten opzichte van Red Bull, dat is al het hele seizoen het geval. Voor ons is het echt belangrijk hoe klein de verschillen zijn met Mercedes en Ferrari. Het is met name voor de fans geweldig om zo'n gevecht voor de tweede plaats te zien."