RB laat zich voor F1-auto voor 2025 inspireren door RB19

Na een sterke reeks aan Formule 1-races verkeert RB nu in een matige vorm. De laatste drie Grands Prix wist de formatie uit Faenza geen punt te pakken en dat terwijl Haas en Williams wel in de top-tien eindigen. Plek zes in het constructeurskampioenschap leek vrij stevig in handen, maar met de huidige prestaties kan die zomaar verspeeld worden. Haas staat bijvoorbeeld nog maar vijf punten achter het team onder leiding van Laurent Mekies.

Om in 2025 deze tegenvallende prestaties te voorkomen is men in de fabriek druk bezig met het ontwerpen van de auto voor volgend jaar. Technisch directeur Jody Egginton laat zich daarbij duidelijk inspireren door de auto van Red Bull Racing uit 2023, de RB19. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft Egginton een deal met het zusterteam gesloten dat RB volgend jaar de carrosserie en de pullrod-ophanging aan de voorkant van de RB19 over mag nemen. De pushrod-ophanging aan de achterkant wordt eveneens in gebruik genomen.

De ophanging van de RB19 Foto door: Giorgio Piola

Het is niet uitzonderlijk dat teams ophangingen en carrosserieën overnemen. Haas is bijvoorbeeld al jarenlang vaste klant bij Ferrari. Zo neemt het Amerikaanse team nagenoeg alles over wat overgenomen mag worden van de Italiaanse renstal. Dat is vooral voordelig op financieel gebied, want het ontwikkelen van eigen onderdelen is altijd duurder.

Wat een prettige bijkomstigheid voor RB is, is dat 2025 het laatste jaar met de grondeffect-auto's is en dat de RB19 verreweg de meest succesvolle uit het tijdperk is. Vanaf 2026 stapt F1 over op een ander technisch reglement.

Meer stappen in samenwerking met Red Bull

Waar een periode gezocht is naar minder samenwerking met Red Bull, zijn de banden de laatste tijd weer aangehaald. Het overnemen van de onderdelen is daar een stap in, de volgende wordt vlak na de Grand Prix in Singapore verwacht. RB heeft volgend jaar naast Yuki Tsunoda nog een plekje vrij op de grid en alles wijst erop dat Daniel Ricciardo die plek niet in gaat nemen. Liam Lawson wordt naar alle waarschijnlijkheid aangekondigd als fulltime-coureur voor 2025.