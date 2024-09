Marko: Snel duidelijkheid over tweede RB-zitje in 2025

Een van de nog onbeantwoorde vraagstukken voor het Formule 1-seizoen van 2025 is wie er bij RB in de auto zit. Yuki Tsunoda is in ieder geval zeker van een zitje, maar de andere coureur Daniel Ricciardo is dat niet. De Australiër ligt al lange tijd onder het vergrootglas en lijkt zijn plek kwijt te raken. Zo heeft Liam Lawson goede papieren om in de auto te komen. In gesprek met Viaplay vertelt Helmut Marko dat er binnen afzienbare tijd duidelijkheid komt.

"We hebben een idee, dus wacht maar af tot Singapore", aldus de Oostenrijker. "Het is dan nog steeds september en dan zullen we een duidelijk beeld hebben." Het zijn nog vrij cryptische woorden van de topadviseur van Red Bull, maar als hij daarna gevraagd wordt of er in Singapore direct een aankondiging komt, laat hij doorschemeren dat er daar in ieder geval meer bekend moet worden. "Er wordt daar duidelijk wat er gaat gebeuren [met het 2025-zitje bij RB]."

Het betekent dat het spannende weken zijn voor Ricciardo en Lawson, terwijl ook Formule 2-koploper Isack Hadjar hoopt op een plekje. Toch heeft het er alle schijn van dat de keuze op Lawson gaat vallen, want eerder liet Marko al weten dat de coureur uit Nieuw-Zeeland volgend jaar bij een van beide Red Bull-teams rijdt. Of hij daadwerkelijk het zitje naast Tsunoda krijgt, wil Marko nu echter nog niet prijsgeven. "Wacht af tot na Singapore", aldus de man uit Graz.

Ook Sauber heeft nog plek

Naast RB heeft alleen Sauber nog niet duidelijk gemaakt wie er volgend jaar in de auto zit. Nico Hülkenberg komt in ieder geval over van Haas, maar voor het andere stoeltje staan minimaal twee coureurs hoog op het lijstje. De eerste is Valtteri Bottas. De Fin rijdt nu ook voor het Zwitserse team en zou dan contractverlenging krijgen. De andere optie is Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto. De Braziliaan is een McLaren-junior, maar Sauber CEO Mattia Binotto is erg gecharmeerd van zijn rijderskunsten. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat McLaren Bortoleto wel vrij baan wil geven als Sauber hem een plek aanbiedt. Voor Sauber is dus de keuze of een talent, of een ervaren coureur.