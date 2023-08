Max Verstappen kwalificeerde zich voor de Grand Prix van België in principe op pole-position, maar zag deze door een nieuwe versnellingsbak uit zijn handen glippen. De regerend wereldkampioen ving de race op Spa-Francorchamps als zesde aan. Toch was hij nog steeds de torenhoge favoriet voor de zege. De Nederlander domineert het huidige Formule 1-seizoen en reed in 2022 in België zelfs vanaf P14 naar de overwinning. In de paddock werden al weddenschappen afgesloten over in welke ronde de Red Bull-coureur aan de leiding zou gaan, dat werd uiteindelijk ronde zeventien.

Ramon Drost gokte mee en had zelf verwacht dat Verstappen in de vijfde of zesde ronde vooraan zou liggen. "We maakten er eigenlijk een grap van in welke ronde hij op de eerste plek zou liggen", zegt de data-engineer van onder andere Alpine tegen Motorsport.com. "Ikzelf zei de vijfde of zesde ronde. Het duurde iets langer. Het is alsnog wel een gigantische prestatie dat je in de zeventiende ronde vanaf P6 op kop ligt. Als je dat flikt, dan kun je daar als coureur met trots naar kijken."

Verstappen zat eventjes vast achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Nadat hij de Brit voorbij was gegaan, werd ook Charles Leclerc slachtoffer van het Red Bull-geweld. Nog minder moeite had de 25-jarige Nederlander met teamgenoot Sergio Perez, die notabene met hetzelfde materiaal werkt. Op de vraag hoe Drost het grote verschil tussen dat tweetal verklaart, zegt hij: "Ik denk dat de rijder het grote verschil is. De auto's zijn namelijk nagenoeg gelijk. Misschien dat een aantal zaken anders is afgesteld, maar dat is per coureur specifiek en de voorkeur van wat zij fijn vinden rijden. Maar de machine is hetzelfde. Je kunt goed de onderlinge verschillen zien, waarbij Max op een ander niveau zit. Daar zit het verschil, al is het ook weer niet helemaal te verklaren. Ik vind het wel gaaf om te zien."

Na 44 ronden racen in Spa keek Checo, die tweede werd, tegen een achterstand van 22 seconden aan ten opzichte van zijn ploegmaat. Wat viel op aan Perez? "Normaal kijk ik natuurlijk naar data, maar daar heb ik nu geen beschikking over", vervolgt Drost. "Je kunt daarin veel zien over het stuurgedrag, de acceleratie en de remmen. Op tv is dat lastig te zien." Wel is Drost van mening dat Perez veel van Verstappen kan leren als de Mexicaan in de cijfers van de tweevoudig wereldkampioen zou duiken. "Dat weet ik wel zeker. Je kunt het dan naast elkaar leggen en de verschillen zien, dus waar hij [Verstappen] tijd pakt."

Na afloop van de wedstrijd ging het niet alleen over de zege van Verstappen. Ook de communicatie met engineer Gianpiero Lambiase was een veelbesproken onderwerp, net als op de vrijdag. Volgens Drost zegt dit alles over de goede band tussen dat tweetal. "Het is juist goed als je heel duidelijk kan zijn. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Je mag ook hard en duidelijk zijn. Dat moet ook, want je wilt presteren. Je kunt niet altijd lief zijn voor elkaar, maar als je de prestatie behaalt, dus de race wint, dan kun je daar met een goed gevoel op terugkijken."

Drost maakt in zijn F1-werk ook geregeld mee dat het er verhit aan toegaat op de radio. Volgens hem wordt ook lang niet alles uitgezonden door de FOM. Wel kon de data-engineer het grapje over het maken van een extra pitstop van Verstappen waarderen. "Dan ben je wel een mannetje, toch? Als je je zo goed voelt en je hebt het lef om zo'n grapje te maken, waarom niet? Het siert hem wel in de prestaties die hij levert." Drost denkt niet dat Verstappen écht wilde pitten. "Het was meer een sarcastisch grapje."

Perez wil niet zwak overkomen

Ondanks dat Perez opnieuw zijn meerdere moest erkennen in Verstappen, finishte hij wel als tweede. Een flinke opsteker nadat hij sinds de Grand Prix van Miami moeite had met goed presteren. Na afloop liet de Mexicaan dan ook duidelijk weten tot het einde van het seizoen op het podium te mikken. "Als ik een coureur zou zijn, dan zou ik hetzelfde zeggen. Je wilt niet zwak overkomen. Als je je zwakte laat zien, is het einde verhaal. Ik begrijp waarom hij het zegt. Iedere coureur die op het podium staat, wil er niet meer af." Heeft Perez het tij nu gekeerd? "Ik denk meer dat het statement is om te laten zien dat hij het kan en podiumwaardig is. Of hij nu élke race op het podium staat? Dat moeten we zien. Hij maakt af en toe nog gekke fouten, waardoor hij niet op het podium staat. Qua coureur en auto moet het wel kunnen. Hij is niet een van de slechtere, maar juist een van de betere. Daar zal het niet aan liggen, maar als hij foutjes maakt, komt-ie niet op het podium."

Benieuwd naar het hele interview met Ramon Drost? Bekijk dan de video bovenaan deze pagina. Daarin gaat de Nederlandse engineer onder meer in op de race van Charles Leclerc en plaatst hij vraagtekens bij de uitspraken van Lewis Hamilton over de terugkeer van porpoising.