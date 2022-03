Portimão op pole-position als vervanger van Russische Grand Prix

De Formule 1 is afgelopen week na een crisisoverleg met een statement naar buiten gekomen waarin staat dat de Russische Grand Prix "onder de huidige omstandigheden" niet doorgaat. Niet veel later berichtte de Russische promotor dat de race in theorie nog kan plaatsvinden, maar die kans wordt zeer klein geacht. Kort na het statement kwam de geruchtenmolen op gang over een vervanger voor de GP. Zo werd onder meer Turkije genoemd, maar ook het circuit van Portimão lijkt nu een kanshebber. F1-baas Stefano Domenicali liet weten zich geen zorgen te maken over het vinden van een vervanger.

De afgelopen twee seizoenen reed de Formule 1 ook op de Portugese baan. Vanwege de coronacrisis werden veel Grands Prix geannuleerd, waarna de F1-organisatie op zoek moest naar vervangers. In 2020 keerde de koningsklasse voor het eerst sinds 1996, toen de laatste Portugese GP werd verreden op Estoril, weer terug naar het Zuid-Europese land. Ditmaal op het circuit van Portimão. Er is een kans dat het circuit ook in 2022 op een F1-race kan rekenen. Circuitbaas Paulo Pinheiro heeft de gesprekken met F1 bevestigd.

"Momenteel zijn we in gesprek met de F1-organisatie om eventueel als vervanger op te treden", spreekt Pinheiro tegen de Portugese krant Correio da Manha. "Veel hangt echter af van het oplossen van logistieke problemen." Naast Turkije en Portimão wordt ook Qatar als potentiële kandidaat gezien.

Een Grand Prix in Duitsland lijkt momenteel zeer onwaarschijnlijk. Het Duitse RTL informeerde bij de Hockenheimring, maar die laat weten nog geen verzoek te hebben gekregen van F1. Eenzelfde reactie kreeg de Duitse televisiezender ook van de Nürburgring. Het circuit in de Eifel pronkte in 2020 vanwege de coronacrisis wel op de F1-kalender.

IOC roept op Russische atleten te weren

De Russische invasie in Oekraïne zorgde ervoor dat veel sportbonden wedstrijden in het land hebben geannuleerd of verplaatst. Zo wordt de Champions League-finale niet meer in Sint-Petersburg gespeeld, maar heeft de UEFA besloten dat deze in Parijs plaatsvindt. Naast geannuleerde evenementen adviseert het IOC ook om Russische atleten te weren. Dit kan invloed hebben op de toekomst van Haas-coureur Nikita Mazepin, Alpine-reserve Daniil Kvyat, Ferrari-reserve Robert Shwartzman en F3-coureur Alexander Smolyar. De World Motor Sport Council komt dinsdag bijeen om hierover te vergaderen.