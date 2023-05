Pirelli neemt nieuwe regenband mee naar F1 Monaco

Formule 1-bandenleverancier Pirelli komt in Monaco met een gloednieuwe full wet regenband. Pirelli had voornemens deze band mee te nemen naar Imola, maar zoals bekend werd die Grand Prix door overstromingen en hevige regenval afgelast. Dit betekent dat het nieuwe rubber voor het eerst naar Monaco wordt meegenomen. Gezien de weersvoorspelling, waarvan later deze week een uitgebreid artikel verschijnt op onze website, is de kans groot dat de F1-coureurs deze moeten gaan gebruiken.

De nieuwe band hoeft niet meer opgewarmd te worden in bandenwarmers en moet daardoor beter presteren in koele omstandigheden. Pirelli kreeg vorig jaar veel kritiek van de rijders: de regenband zou niet voldoende water afvoeren en te langzaam zijn. Met deze nieuwe versie moeten beide problemen verholpen zijn. Pirelli neemt sowieso de drie zachtste banden mee naar Monaco, maar dus ook de nieuwe regenband. "Met de afgelasting van Imola, wordt Monaco wellicht het debuut van de nieuwe Cinturato Blue full wett zonder bandenwarmers. Het is natuurlijk afhankelijk van het weer, maar het kan nog een potentiële factor zijn dit weekend", aldus Mario Isola van Pirelli, die eerder meldde: "De tests op de baan lieten een betere prestatie zien dan de oude regenband, zelfs zonder elektrische verwarming. De eerste resultaten naar aanleiding van de Pirelli-tests, zijn de eerste concrete stappen richting slicks zonder voorverwarming."

Afgelopen Formule 1-seizoen moesten de regenbanden in ieder geval van de plank worden gehaald in Monaco. Kort voor de start openden de hemelpoorten zich, waardoor de initiële start werd uitgesteld, al werd het circuit ook geteisterd door een stroomstoring. Uiteindelijk werd de race in gang geschoten, was het Mick Schumacher die hard crashte, Pierre Gasly die op prachtige wijze diverse mensen inhaalde en tot grote ontevredenheid van Max Verstappen teamgenoot Sergio Perez de wedstrijd won.

Video: Zware regenval zorgt voor rode vlag tijdens GP Monaco 2022