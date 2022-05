Regen in aanloop naar de geplande start van de Grand Prix van Monaco om 15.00 uur leidde ertoe dat de startprocedure werd opgeschort, enkele minuten voor de geplande start van de formatieronde. De formatieronde werd aanvankelijk uitgesteld naar 15.09 uur, maar de start werd vervolgens door de FIA opnieuw uitgesteld tot 15.16 uur, waardoor de race achter de safety car begon. Nadat de race twee ronden achter de safety car was verreden, leidde hevige regenval tot een eerste rode vlag.

Nu blijkt dat de oorspronkelijke beslissing om de start van de race uit te stellen te wijten was aan een stroomstoring, die ervoor zorgde dat de startsystemen op de grid uitvielen. Hoewel de storing op tijd was opgelost om de race achter de safety car van start te laten gaan, werd besloten dat door het malheur met de lichten en panelen op het rechte stuk er geen staande herstarts zouden zijn tijdens de race. Sinds 2020 geldt de regel dat races na een rode vlag hervat kunnen worden middels een staande start. Deze kon worden toegepast voor de herstart na de rode vlag door de hevige regenval en voor de tweede herstart naar aanleiding van de zware crash van Mick Schumacher. In het eerste geval was dus een stroomstoring de oorzaak om voor een rollende start te gaan. De FIA besloot datzelfde te doen na de crash van Schumacher omdat de rechterzijde van de startopstelling nog nat was en het daarmee een nadeel zou zijn voor de F1-coureurs aan die kant.

Diverse F1-coureurs waren kort na de eerste uitstel van mening dat er prima gestart kon worden, maar de FIA liet nadien optekenen dat het de start nogmaals uitstelde omdat het zag dat er een fikse regenbui aan zat te komen. Uit die bui kwam vervolgens ook de stroomstoring voort.