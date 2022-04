Fernando Alonso zag een mooi kwalificatieresultaat op zaterdag al in rook opgaan door problemen met de hydrauliek. Door dat malheur schoof de Spaanse coureur de bandenstapels in, net nadat hij paarse sectoren had gereden. De crash betekende een tiende startplek voor de race. De Alpine-coureur koos voor een alternatieve strategie door op de harde band te starten, maar daarvan profiteren kon hij niet. De safety car naar aanleiding van de crash van Sebastian Vettel kwam op een totaal verkeerd moment. Het was eigenlijk nog te vroeg om naar mediums te switchen en een bandenwissel betekende ook dat Alonso in het verkeer zou terugkeren. Aan het einde van de race moest hij door het ruïneren van deze medium banden opnieuw naar binnen, waarna hij als zeventiende de Australische Grand Prix finishte.

"Ik ben echt sprakeloos", tekent Alonso na afloop op. "Het is moeilijk te accepteren dat op dit moment echt alles verkeerd gaat, maar we hebben nog twintig wedstrijden voor de boeg. Het geluk komt vroeg of laat onze kant wel op. We moeten dit geluk op bepaalde momenten wel gaan krijgen. Maar de realiteit is dat we in Saudi-Arabië een zesde plek verloren en dat dit hier door de safety car ook is gebeurd. Het was vandaag sowieso gelukt om door de uitvalbeurt van Max Verstappen het podium te bereiken, helemaal als je kijkt naar onze snelheid van zaterdag. We hadden ook George Russell wel kunnen verslaan voor het podium. Ik denk dat we sneller waren dan Mercedes, dus we hebben een kans laten liggen."

De Alpine-coureur hoopte in de slotfase te kunnen profiteren van de medium banden, maar een DRS-trein achter Lance Stroll voorkwam dit. "Het was lastig", gaat hij verder. "Bij het uitrijden van de pitstraat kwamen we achter vier coureurs te rijden die allen gebruik konden maken van DRS. Normaal gesproken kun je ze één voor één passeren, maar als vier man DRS mogen gebruiken is dat onmogelijk. Daar hielpen we de banden mee om zeep. Zoals ik al zei: het was lastig, maar het is zoals het is. We moeten niet achteruit kijken, op Imola is weer een nieuwe kans."