P8 maximaal haalbare voor Pérez: “Had wat schade opgelopen”

Waar Max Verstappen pole-position pakte voor de Formule 1-race op Imola en deze ook won na een spannende strijd met Lando Norris, had Sergio Pérez in de andere Red Bull een moeizaam weekend. De 34-jarige coureur uit Guadalajara crashte zaterdag in de derde vrije training en strandde later op de dag al in Q2; P11 was zijn deel op de startopstelling. Op zondag hield Pérez de schade - figuurlijk - beperkt met de achtste positie. Hij is er tevreden mee.

“We wisten min of meer al dat dit het beste was dat we konden krijgen”, aldus Pérez na afloop in gesprek met onder meer Motorsport.com. Het grootste deel van het veld startte op mediums, maar Pérez koos voor een lange eerste stint op harde banden. “We wisten uiteraard dat we het daarmee lastig zouden krijgen in het begin, maar we hoopten op een safety car-fase op het juiste moment. Dat zou ons weer in het gevecht kunnen brengen.”

Die neutralisatie bleef uit, waardoor het - nadat hij P8 had veroverd - een eenzame race werd voor Pérez. De Mexicaan eindigde 7,6 seconde achter nummer zeven George Russell, die in de slotfase een extra pitstop maakte om voor de snelste ronde te gaan, en 24,8 seconde voor nummer negen Lance Stroll. “Het was een heel moeilijke stint”, vertelt Pérez over de ronden op harde banden. “Ik had ook nog een blokkerend wiel bij het ingaan van bocht 16. Daardoor ging ik rechtdoor, waarbij ik wat schade opliep. Al met al was het een heel zware wedstrijd.”

Pérez werd gedurende zijn stint op harde banden ingehaald door een aantal toppers, die net een pitstop hadden gemaakt en dus veel betere banden hadden dan de Red Bull-coureur. Pérez verdedigde zich niet in die gevechten. “Ik wilde zo min mogelijk tijd verliezen”, legt hij uit. Bovendien was het beste van zijn banden er toen al af. “Je zit ook aan het einde van je stint, waardoor de temperatuur naar beneden loopt en de grip op een gegeven moment echt heel slecht is.”

“McLaren en Ferrari hebben stap gezet”

Red Bull begon dominant aan het seizoen, maar stond op Imola onder druk van de concurrentie en werd in Miami al verslagen door Norris en McLaren. Op de vraag of dit een trend voor de komende wedstrijden is, antwoordt Pérez: “Nee, ik denk dat het enigszins aan het circuit lag. Ik ben blij dat Max de winst voor het team heeft gepakt. We hebben gezien dat McLaren en Ferrari een stap vooruit hebben gezet. Het seizoen is lang, dus we moeten blijven werken en onze kansen maximaliseren.” Dat zal in Monaco niet eenvoudig worden, verwacht Pérez. “We rekenen op een heel sterk McLaren en Ferrari, dus het wordt een flinke uitdaging daar.”

