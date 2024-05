Red Bull verklaart waarom Norris aan eind sneller was dan Max Verstappen op hard

Na Imola heeft Max Verstappen de teller op vijf zeges uit de eerste zeven races van het Formule 1-seizoen 2024 staan. De wereldkampioen zette zijn pole-position zondag om in F1-zege nummer 59, al moest hij daar wel bijzonder hard voor werken. "Max stond onder erg veel druk vandaag, ook omdat hij al drie overtredingen van de track limits had staan", wijst Christian Horner een bijkomende factor aan. "Hij kon zich het niet meer permitteren om zijn auto onder druk maar een millimeter verkeerd te positioneren. Max heeft het geweldig gedaan door deze immense druk te weerstaan. Lando kwam behoorlijk snel opzetten richting het einde van de race, al was het vooral een race met twee helften voor ons. De eerste helft van de race verliep erg goed en daarin konden we een voorsprong van zevenenhalve seconden bij elkaar rijden, maar in de tweede helft van de laatste stint naderde Lando behoorlijk."

"Te veel focus op de mediums, verloren temperatuur in harde band"

Dat laatste is door McLaren toegeschreven aan bandenmanagement. Zo denkt het team uit Woking dat Lando Norris aan het begin van de stint minder hard heeft gepusht dan Verstappen, waar hij richting het einde de vruchten van kon plukken. "Maar ik denk dat het anders zat", reageert Horner voor de camera van Sky Sports. "Ik denk dat we ons met de kennis van nu iets te veel op de mediums hebben gericht, waardoor je kon zien dat we op die compound een grote voorsprong opbouwden. Vervolgens verloren we temperatuur in de harde banden, die voor de omstandigheden sowieso vrij hard waren. Ik denk dat McLaren die harde banden beter aan de praat kreeg en dat zag je terug in die tweede stint."

Het heeft in ieder geval een beklijvende slotfase ingeluid, die F1-fans naar het puntje van de stoel kon brengen. "Max is vandaag tot het uiterste gedreven door Lando. Dan zie je twee mannen die maximaal presteren en er vol voor gaan, eigenlijk net zoals het gevecht van Tyson Fury gisteravond. Sector na sector gingen ze volle bak, het was aan het eind een fantastische race om naar te kijken." Verstappen heeft die race gewonnen en heeft met de simrace erbij zelfs twee overwinningen in één weekend behaald. "Het is voor hem een geweldig weekend geweest. Hij staat nu op acht pole-positions op rij, waarmee hij Ayrton Senna heeft geëvenaard. Daarna heeft hij meerdere stints van die simrace gedaan en met zijn team de 24 uur van de Nürburgring gewonnen. Daar is hij erg trots op. Vervolgens heeft hij hier vanmiddag weer fantastisch gereden. Om een F1-race op deze manier te winnen, om volledig tot de limiet te worden gepusht en om de druk dan vervolgens te weerstaan, is fantastisch."

Enorme ommekeer, Horner dacht aan tweede startrij voor Verstappen

Het is volgens Horner ook onverwacht, aangezien Verstappen en Red Bull vrijdag allesbehalve goed uit de startblokken zijn gekomen. Na de tweede training durfde Horner niet eens van het uiteindelijke resultaat te dromen. Gevraagd of de poleronde van Verstappen als een grote verrassing kwam, luidt het antwoord: "Absoluut, omdat we vrijdagochtend dachten dat een plekje op de tweede startrij al een goed resultaat zou zijn voor ons. Maar gelukkig konden we het nog omdraaien. In dat opzicht heeft het team als collectief geweldig werk verricht." De rol van de simulator mag daarbij niet worden onderschat. "Alles is veel dichter bij elkaar gekomen in F1. Vrijdag liepen we achter de feiten aan, waarna het team een lange dag heeft gedraaid. Sébastien Buemi heeft geweldig werk verricht in de simulator, waarbij hij tot zaterdagochtend is doorgereden. Tijdens de derde training hebben we een stap gezet, waarna Max die ongelooflijke pole heeft gepakt en we die om konden zetten in een overwinning. Max moest echt op de toppen van zijn kunnen presteren dit weekend, waardoor dit een zwaarbevochten overwinning was."

Video: Max Verstappen weerstaat de druk en wint in Imola