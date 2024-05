Verstappen: “Dacht op zeker moment dat ik in tribune zou eindigen”

De Nederlander behaalde zondag op het circuit van Imola zijn vijfde Grand Prix-overwinning van het seizoen, ondanks dat Red Bull geen gemakkelijk weekend had op de historische piste. Aan het einde van de race werd het nog behoorlijk spannend met Lando Norris, die rap dichter bij kwam terwijl de Limburger met de harde band worstelde.

“Op de mediums ging het erg goed”, blikt Max Verstappen in de persconferentiezaal terug op de zevende race van het seizoen. “Ik had niet verwacht dat we zo’n goede pace zouden hebben na hoe het weekend tot dat moment was verlopen. Op een of andere manier hebben we de auto nog in balans gekregen. Dus aanvankelijk had ik er een goed gevoel over. Maar nadat we naar de harde band waren gewisseld, was ik er – misschien niet de eerste vijf tot tien ronden, maar daarna – niet zeker van of ik daarop naar het einde van de race kon rijden. Want de banden gaven helemaal geen grip meer. Het was alsof ik op ijs reed. Bij de zevende bocht belandde ik voor mijn gevoel bijna een keer in de tribune. Het was dus erg moeilijk en ik moest ook heel vreemde lijnen rijden.”

“Het was aan het einde echt een kwestie van overleven en toen begon Lando plotseling harder te rijden”, vervolgt de drievoudig wereldkampioen. “Ik zag hem dichterbij komen en was er niet zeker van of ik hem wel achter me kon houden. Ik deed gewoon zo goed mogelijk mijn best en probeerde zo hard mogelijk te pushen met de grip die ik had. Gelukkig was de race net op tijd klaar.”

Track limits

Daarbij moest Verstappen ook op zijn tellen passen vanwege track limits, nadat hij al vroeg in de race een zwart-witte vlag gezwaaid kreeg ten teken dat hij op de rand van een straf zat. “Ik werd daarvan op de hoogte gebracht, waarna het zaak was om iets voorzichtiger te zijn”, zegt hij. “Ik had aan het begin van de race veel onderstuur op de medium band, waardoor ik soms een beetje wijd uitkwam, wanneer ik de apex had gemist. Ik moest dus iets meer marge laten, want aan het einde natuurlijk wel wat lastiger werd toen Lando dichterbij kwam. Ik moest weer wat weer op de limiet van de baan opzoeken. Gelukkig zijn we binnen de witte lijnen gebleven, maar het vereiste wel wat meer focus. Ik moest elke keer dat ik een bocht uitkwam volledig zeker zijn van mijn zaak.”

Norris wist het gat in de slotfase van de race dus rap dicht te rijden. “Toen hij met een halve seconde per ronde dichterbij kwam, begon ik me wel zorgen te maken”, aldus Verstappen. “Maar je kunt daar verder niets aan doen. Je kan alleen maar je eigen tempo blijven rijden. Je kan immers niet zomaar ergens een halve seconde vandaan toveren, als de auto niet goed in balans is. Dus ik probeerde gewoon geen fouten te maken, de problemen met de balans te omzeilen en hard te gaan op het rechte stuk. Gelukkig waren we vrij snel op het rechte stuk met dank aan de voorvleugel waarmee we reden, want dat hielp me tijdens de laatste paar ronden bij het verdedigen.” Het verschil bedroeg aan de finish slechts zeven tienden.

Analyseren

De pole-position op zaterdag en de overwinning op zondag kwamen na drie moeizaam verlopen vrije trainingen. “Vrijdag waren we nergens te bekennen in de long runs. Ik had totaal geen goed gevoel in de auto. Op zaterdagochtend probeerden we nog een long run en waren we nog ook ver verwijderd van hoe het zou moeten zijn. Dus ik was helemaal niet blij. Maar in de kwalificatie voelde de auto een stuk beter, waardoor ik wist dat het op zondag ook beter zou zijn, alleen had ik geen idee hoeveel beter.” Verstappen wijst ook op het feit dat het team niet veel data over de banden had om mee te werken. “Wat goed werkte voor de medium band, werkte niet goed voor de harde band. Dat is iets wat we analyseren en zien te begrijpen.”

Video: Max Verstappen over zijn overwinning in Imola