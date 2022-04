Na een weekend welverdiende rust gaat het Formule 1-seizoen 2022 dit weekend verder met de Grand Prix van Australië. De koningsklasse van de autosport komt in actie op het vernieuwde Albert Park Circuit. In het verleden bleek inhalen hier nagenoeg onmogelijk, maar dat zou vanaf dit jaar anders moeten zijn. Of dat daadwerkelijk zo is, zullen we in de komende dagen gaan zien. Ook wordt weer wat meer duidelijk over de krachtsverhoudingen in het veld: pakt Max Verstappen zijn tweede opeenvolgende zege, slaat Charles Leclerc terug of kunnen we een verrassing verwachten?

De Formule 1-actie is dit jaar live en met Nederlands commentaar alleen via de nieuwe aanbieder Viaplay te volgen. We hebben het uitzendschema voor het Grand Prix-weekend in Melbourne voor je op een rijtje gezet.

Kijk je liever met F1TV? Check dan hier het volledige uitzendschema: Overzicht: De F1TV programmering tijdens het GP-weekend in Australië

Viaplay F1-uitzending vrijdag 8 april 2022

De vrijdagse Formule 1-trainingen op het circuit van Albert Park worden allebei live uitgezonden door Viaplay. Voor de uitzending van de eerste trainingssessie moeten de Nederlandse fans vroeg uit de veren. De training begint al om 05.00 uur Nederlandse tijd. Vijf minuten voor aanvang begint ook de uitzending bij Viaplay, met commentaar van Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. Om 07.55 uur begint de uitzending van de tweede trainingssessie.

Om 12.00 uur vindt de talkshow Studio Formule 1 - Shakedown plaats. Presentatrice Amber Brantsen praat met nationale en internationale gasten en experts over de eerste trainingsdag in Melbourne. De meest opmerkelijke momenten komen aan bod, evenals wat we mogen verwachten van het vervolg van het weekend.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 8 april Formule 1 - Vrije training 1 04.55 uur 06.10 uur Vrijdag 8 april Formule 1 - Vrije training 2 07.55 uur 09.10 uur Vrijdag 8 april Studio Formule 1: Shakedown - Talkshow 12.00 uur 13.00 uur

Viaplay F1-uitzending zaterdag 9 april 2022

Op zaterdag kunnen de Formule 1-fans zich opmaken voor een spannende kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. In de vroege Nederlandse ochtend vindt eerst nog de laatste vrije training plaats. Deze begint om 05.00 uur, de Viaplay-uitzending start om 04.55 uur.

De Viaplay-voorbeschouwing op de kwalificatie voor de GP van Australië begint op zaterdagochtend om 07.30 uur Nederlandse tijd. De tijdtraining gaat om 08.00 uur van start. Tot die tijd blikt presentatrice Amber Brantsen met een aantal vaste gasten en nationale en internationale experts vooruit op de naderende kwalificatie. Op locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox de interviews met de hoofdrolspelers. Het commentaar bij de kwalificatie wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop wordt er uitgebreid nagepraat met de gasten in de studio. De uitzending duurt tot 10.00 uur.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 9 april Formule 1 - Vrije training 3 04.55 uur 06.10 uur Zaterdag 9 april Formule 1 - Kwalificatie 07.30 uur 10.00 uur

Viaplay F1-uitzending zondag 10 april 2022

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Australië op Viaplay begint op zondagochtend om 06.00 uur Nederlandse tijd. Tot de start van de race bespreekt presentatrice Amber Brantsen met nationale en internationale experts de belangrijkste momenten van het weekend tot nu toe en blikt men vooruit op de naderende race. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox interviews met coureurs en teambazen. Ook maakt ze samen met oud-F1-coureurs Mika Hakkinen en David Coulthard een rondje over de grid voordat de race van start gaat.

De GP van Australië start om 07.00 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, die regelmatig schakelen met Stephane Kox in de paddock. Na de race wordt vanuit de studio en op locatie uitgebreid teruggeblikt op de belangrijkste momenten. De hoofdrolspelers worden geïnterviewd en analisten komen aan het woord.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zondag 10 april Formule 1 - Grand Prix van Australië 06.00 uur 10.00 uur

Viaplay F1-uitzending maandag 11 april 2022

Op maandagmiddag wordt in de talkshow Tracktalk uitgebreid teruggeblikt op het voorbije raceweekend in Melbourne. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt een aantal gasten waarmee de hoogte- en dieptepunten van de race besproken worden. De race wordt uitgebreid geanalyseerd door experts en de hoofdrolspelers komen aan het woord. Het programma begint om 15.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Maandag 11 april Studio Formule 1: Tracktalk - Talkshow 15.00 uur 15.45 uur

* Eindtijd van de programma's is een richttijd