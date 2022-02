Overzicht: Dit zijn de starttijden van de Formule 1-races in 2022

Doorgaans maakt de Formule 1 de starttijden ergens in januari bekend. Ditmaal moest er iets langer gewacht worden omdat men achter de schermen nog altijd bezig was om de puntjes op de i te zetten wat betreft het sportieve reglement voor 2022.

Zo kan men het maar niet eens worden over de hoogte van de financiële vergoeding die de teams dit jaar moeten ontvangen voor de sprintraces. Zolang daar geen akkoord over is bereikt, kunnen de sprintraces ook niet worden meegenomen in de regels en kon er eigenlijk nog geen klap worden gegeven op de tijdschema’s van de raceweekenden.

Dat laatste is nu toch gebeurd, al ontbreken de sprintraces nog in het schema dat momenteel is vrijgegeven. Voor iedere Grand Prix heeft de FIA drie trainingen van een uur, een kwalificatie op zaterdag en de gebruikelijke race op zondag vermeld. De sprintraces schitteren dus door afwezigheid, al wordt daar achter de schermen nog wel over gesproken. Zo staat het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende vergadering van de Formula 1 Commission, waarbij Haas-teambaas Guenther Steiner al heeft aangegeven op voorhand op drie sprintraces te rekenen.

Hoe laat beginnen de Formule 1-races in 2022?

Datum GP Start kwalificatie (Nederlandse tijd) Start kwalificatie (lokale tijd) Start race (Nederlandse tijd) Start race (lokale tijd) 20 maart Bahrein 16.00 uur 18.00 uur 16.00 uur 18.00 uur 27 maart Saudi-Arabië 18.00 uur 20.00 uur 19.00 uur 20.00 uur 10 april Australië 8.00 uur 16.00 uur 7.00 uur 15.00 uur 24 april Emilia-Romagna 16.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 8 mei Miami 21.00 uur 16.00 uur 20.30 uur 15.30 uur 22 mei Spanje 16.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 29 mei Monaco 16.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 12 juni Azerbeidzjan 16.00 uur 18.00 uur 13.00 uur 15.00 uur 19 juni Canada 21.00 uur 16.00 uur 19.00 uur 14.00 uur 3 juli Groot-Brittannië 16.00 uur 15.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 10 juli Oostenrijk 16.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 24 juli Frankrijk 16.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 31 juli Hongarije 16.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 28 augustus België 16.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 4 september Nederland 16.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 11 september Italië 16.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 25 september Rusland 15.00 uur 16.00 uur 13.00 uur 14.00 uur 2 oktober Singapore 15.00 uur 21.00 uur 14.00 uur 20.00 uur 9 oktober Japan 9.00 uur 16.00 uur 7.00 uur 14.00 uur 23 oktober Verenigde Staten 23.00 uur 17.00 uur 20.00 uur 14.00 uur 30 oktober Mexico-Stad 22.00 uur 15.00 uur 20.00 uur 14.00 uur 13 november Sao Paulo 20.00 uur 16.00 uur 19.00 uur 15.00 uur 20 november Abu Dhabi 15.00 uur 18.00 uur 14.00 uur 17.00 uur