Update: Piastri liep ribbreuk op tijdens Oostenrijkse Grand Prix

McLaren-coureur Oscar Piastri verbaasde zondag vriend en vijand met een kort bericht op X. Daarin schreef hij dat "het eerste deel van het seizoen er op zit." Vervolgens somde hij een aantal hoogtepunten op: "Eerste GP-overwinning. Eerste gebroken bot. Rib geniet van de zomerstop."

Op de bijgevoegde beelden was onder andere een röntgenfoto te zien met daarop een pijl naar een zo op het oog gebroken rib. Bovenaan de foto stond de datum '8 juli 2024, 11:12 am' en de woorden 'Patiënt Piastri, Oscar.' Onderaan de foto stond 'L 6TH RIB FRACTURE'.

8 juli is een dag na de Britse Grand Prix op Silverstone en blijkbaar heeft hij die dag aangegrepen om naar het ziekenhuis te gaan en foto's van zijn gekwetste rib te laten nemen. Navraag bij McLaren leert dat Piastri zijn rib in Oostenrijk heeft gebroken en dat de kwetsuur "nu volledig is hersteld." Hoe Piastri geblesseerd is geraakt, is niet bekend. Het team verwacht geen problemen bij de hervatting van het seizoen eind augustus in Zandvoort. Opmerkelijk genoeg ging Piastri dus op 8 juli met een gebroken rib naar het ziekenhuis en won hij op 21 juli de Grand Prix van Hongarije. Een week later werd hij in Spa tweede.