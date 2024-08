Piastri voelt vooruitgang in F1: "Goed momentum te pakken"

In de laatste vier races voor de zomerstop van de Formule 1 heeft Oscar Piastri maar liefst tachtig punten gescoord. Dat is net zo veel als Lewis Hamilton, die twee van die vier races wist te winnen. Piastri heeft zodoende een betere reeks achter de rug dan McLaren-teamgenoot Lando Norris, die tot 59 punten kwam van de Oostenrijkse tot en met de Belgische Grand Prix. Piastri pakte in de Grand Prix van Hongarije zijn eerste F1-zege en is duidelijk in vorm de afgelopen tijd. De Australiër, die nu de vierde plaats in het kampioenschap bezet, kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste seizoenshelft.

"De laatste paar weken waren van mijn kant absoluut heel sterk", klinkt Piastri zelfverzekerd. "Ik denk eerlijk gezegd dat het hele seizoen tot nu toe best goed is geweest. Er waren halverwege dit jaar wel wat weekenden die wat lastig waren. Met name Japan en China waren behoorlijk pittig, net als Barcelona. Maar ik heb het gevoel dat alle andere races vrij sterk waren." Zo is het dus vooral een seizoen van pieken voor Piastri, al wil hij niet te hard van stapel lopen en weet hij ook dat er nog het een en ander beter kan - ook van zijn kant. "Er waren veel momenten dat het ons op bepaalde manieren tegenzat", stelt de 23-jarige coureur uit Melbourne. "Of dat nou interessante straffen door track limits, crashes of fouten waren: er is altijd wel iets geweest en ik heb het gevoel dat ik het de afgelopen weekenden heb kunnen opschonen."

"Ik heb dus zeker het gevoel dat ik een stap vooruit heb gezet ten opzichte van vorig jaar", vervolgt Piastri, die in de Grand Prix van België als derde over de streep kwam maar de tweede plek achter zijn naam kreeg na de diskwalificatie van George Russell. "Vorig jaar worstelde ik nog in races als deze", doelt hij op Spa-Francorchamps. "Ik heb dus het gevoel dat ik goede vooruitgang heb geboekt. En de auto is duidelijk ook heel snel. Voor mijn gevoel heb ik een goed momentum te pakken, dat is fijn. Maar ik weet ook hoe snel het kan omslaan en de andere kant op kan gaan. Ik ga dus gewoon proberen om er op voort te bouwen, maar ik heb het gevoel dat ik er sterk voor sta."