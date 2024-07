Piastri met goed gevoel en vierde plek in WK de zomerstop in

Oscar Piastri was de Grand Prix van België gestart vanaf een ietwat teleurstellende vijfde plaats, maar rukte gaandeweg de race door een tweetal goed getimede pitstops op naar de derde stek, achter de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. Daar hield de opmars van Piastri echter op. "Ik dacht dat ik ze kon inhalen, maar kwam in de vuile lucht terecht en dat maakte zo'n groot verschil. Maar ik ben blij met het resultaat. Ik denk dat we de race heel goed onder controle hadden." Aanvankelijk bleef het voor Piastri dan ook bij die derde plaats, maar enige uren na het einde van de Grand Prix werd de Australiër door de diskwalificatie van Russell opgewaardeerd naar P2, alweer zijn derde van dit seizoen.

De enige smet op het blazoen van de tweedejaars F1-coureur vormde zijn tweede pitstop. Toen hij bij zijn pitbox aan kwam rijden, ging hij veel te laat in de remmen. De mecanicien die de voorste krik bediende, kreeg de schrik van zijn leven, maar bleef gelukking ongedeerd. De schade bleef beperkt tot het verlies vaan een tweetal seconden. "Ik denk dat het de tweede of derde keer dit jaar is dat ik over de voorste krik heen probeer te rijden", verontschuldigde Piastri zich. "Ik zal proberen dat niet nog een keer te doen." Of die twee verloren seconden hem later in de race een tweede plek en - na de diskwalificatie van Russell – zelfs een overwinning hadden gekost, wilde hij niet speculeren. "Ik ben erg blij met het resultaat. Ik denk niet dat we nog veel meer hadden kunnen doen. Ik denk dat ik gewoon niet genoeg snelheid had. Het kostte me een paar ronden om Charles [Leclerc] te passeren en daarbij raakten de banden echt oververhit, maar daarna had ik niet genoeg snelheid om George en Lewis in te halen. We hebben veel dingen goed gedaan, maar uiteindelijk was het niet genoeg."

Piastri gaat de zomerstop tevreden in, met in de afgelopen vier races een vierde plaats, twee tweede plaatsen en één overwinning. Inmiddels is hij in het kampioenschap opgeschoven naar de vierde plek. "Het waren echt een paar goede weken voor mezelf. En voor het hele team natuurlijk, veel punten. We hebben vandaag weer terrein gewonnen op Red Bull en dat is echt positief om de stop mee in te gaan. Ik denk dat iedereen uitkijkt naar een pauze. Ik weet dat ik dat ook doe, zodat ik een beetje kan herstellen."

Video: Piastri schiet door bij zijn pitstop

Bekijk: F1 Spa: Piastri schiet door bij zijn pitstop tijdens de GP van België

