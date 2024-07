Marko: Piastri mentaal de sterkere McLaren F1-coureur

In de Grand Prix van België wist Oscar Piastri optimaal te profiteren van een fout van Lando Norris bij de start van de race. Vervolgens was hij de hele race de kopman bij McLaren en kwam hij als derde over de streep, wat enkele uren later de tweede plaats zou worden na de diskwalificatie van racewinnaar George Russell. Red Bull-adviseur Helmut Marko was voorheen altijd vol lof over Norris, maar klinkt na deze race vooral positief over Piastri. "Het lijkt erop dat hij met elke race beter wordt en dat hij mentaal gezien de sterkere coureur is", zegt Marko tegen onder andere Motorsport.com. "Ik heb hem geen fouten zien maken. Carlos Sainz maakte wel een fout. De enige coureurs [die geen fouten hebben gemaakt] waren de twee Mercedes-coureurs, Max [Verstappen] en Piastri."

De laatste races van de eerste seizoenshelft waren goed voor McLaren, dat mede door de 1-2 in Hongarije grote stappen heeft gezet richting Red Bull. Het verschil in het constructeurskampioenschap bedraagt nog slechts 42 punten in het voordeel van Red Bull, en de strijd ligt nu helemaal open. Bij de coureurs is Max Verstappen erin geslaagd om, ondanks vier races op rij zonder zege, de voorsprong op Norris te vergroten naar 78 punten. Marko erkent dat hij zich wel zorgen maakt om de trend van de afgelopen races.

"In Oostenrijk verloren we door de pitstop. In Hongarije zaten we er 64 duizendsten van een seconde achter in de kwalificatie. Dan had je nog het incident in bocht 1 [met Lewis Hamilton] en we hadden onze strategie [gebaseerd] op de berekeningen dat we met betere banden konden inhalen - daar zaten we volledig naast", legt de Oostenrijker uit. "En met die kennis moesten we dat niet nog eens doen. De resultaten zijn slechter, terwijl de snelheid beter was dan de resultaten - dat is positief. Maar het draait om de kwalificatie. Het lijkt erop dat er in de Formule 3 geen inhaalacties te zien waren. De enige categorie waar inhaalacties plaatvonden, was de Formule 2. Of [Isack] Hadjar was zo goed", wijst hij naar de Red Bull-junior.