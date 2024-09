Liam Lawson mag zich in ieder geval voor de rest van het seizoen Formule 1-coureur noemen. De Nieuw-Zeelander heeft het plekje van de ontslagen Daniel Ricciardo bij RB overgenomen en mag zichzelf de komende zes races bewijzen. Het is al lastig genoeg om een van de twintig uitverkoren rijders op de grid te worden, maar de reis van Lawson is nog lastiger geweest.

Als jongetje zette Lawson zijn eerste stapjes in de kartsport op het kleine circuit van Pukekohe in Nieuw-Zeeland. Hij woonde nabij het circuit en won al gauw zijn eerste races. Op zestienjarige leeftijd besloot Lawson dat hij in zijn thuisland genoeg gewonnen had en zette de gedurfde stap naar Europa. Met een zak geld van een Nieuw-Zeelandse sponsor in de tas reisde hij naar Van Amersfoort Racing, waarmee hij in het Duitse Formule 4-kampioenschap ging rijden. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen moest de familie van Lawson heel wat opofferen. "Mijn ouders en mijn familie hebben heel wat opgegeven, vooral in mijn eerste jaren in de karts", vertelde hij in de Talking Bulls-podcast. "Mijn ouders moesten zelfs het huis verkopen om mij te laten racen. Ze hebben echt alles gegeven, want zelfs het karten is hartstikke duur."

In zijn eerste seizoen in Europa kwam Lawson uitstekend voor de dag. Met Van Amersfoort legde hij beslag op de tweede plaats in het Duitse F4-kampioenschap, maar echte interesse in hem was er nog niet. "Het is heel lastig om als Nieuw-Zeelander in Europa voet aan de grond te krijgen. Samen met investeerders en sponsors hadden we een structuur bedacht om genoeg geld bij elkaar te schrapen voor een jaar in een juniorklasse, waarna ik opgepikt moest worden door een Formule 1-team. Dat gebeurde niet", herinnert Lawson zich.

Gokje

Liam Lawson in de Toyota Racing Series. Foto door: TRS

Enigszins teleurgesteld besloot Lawson eind 2019 om de gok te wagen om aan de Toyota Racing Series mee te doen. Een klasse dichter bij huis, want die races worden in Australië en Nieuw-Zeeland afgewerkt. De timing kon niet beter, want Red Bull-scout Helmut Marko was aanwezig. In eerste instantie overigens niet voor hem, maar voor Lucas Auer. "Ik denk dat hij er inderdaad voor Lucas was en ik reed een goed eerste weekend", vertelt Lawson daarover. "Ik weet nog dat ik met Jack Doohan reed, hij was destijds Red Bull-junior. Daardoor mocht hij in een Red Bull-pak lopen. Ik dacht toen ook na hoe gaaf het zou zijn om Red Bull-junior te worden."

Twee dagen na het openingsweekend werd Lawson gebeld dat hij de gelukkige was: "Ik weet nog precies waar ik was en dat ik er emotioneel van werd. Dat had namelijk mijn carrière gered, ik had namelijk geen plan voor het jaar erna."

Waslijst aan klassen

Met de steun van Red Bull mocht Lawson in Formule 3, Formule 2, DTM en het Super Formula-kampioenschap rijden. Totdat hij vorig jaar in Zandvoort op zaterdag ineens opgeroepen werd als vervanger van Ricciardo, die zijn pols had gebroken. Lawson liet zich niet van de wijs brengen en debuteerde verdienstelijk, maar het hoogtepunt kwam in Singapore. Daar zorgde hij voor een grote verrassing door Q3 te halen, terwijl Red Bull-rijders Max Verstappen en Sergio Pérez dat niet voor elkaar kregen. Een dag later zette hij de puntjes op de i met een negende plek en twee WK-punten.

Het bleef echter bij vijf races, want na de race in Qatar was Ricciardo weer fit genoeg. Toch had Lawson zijn visitekaartje aardig afgegeven. Het zorgde voor hoofdpijn bij het management van Red Bull, want er moest een plek gevonden worden voor hem. Uiteindelijk werd het toch de reserverol, tot nu. Red Bull wil namelijk bij RB een coureur hebben die in potentie Red Bull-coureur kan worden. Dat is precies de reden waarom hij in plaats van Ricciardo mag rijden, want die potentie zien ze in Ricciardo niet meer. Het doel moge dus duidelijk zijn: Lawson moet zichzelf laten zien, en vooral laten zien dat hij kanshebber voor een zitje bij het grote Red Bull is.