Racing Bulls en het Haas F1 Team lieten eerder al zien iets speciaals in petto te hebben voor de race op Suzuka. Waar die twee teams kiezen voor een totale make-over, kiest Mercedes voor een opmerkelijk detail: de voorvleugel. Die is geïnspireerd op een wolf en ontwikkeld in samenwerking met Adidas.

De ogen van het dier bevinden zich op de bovenste flaps: ze 'sluiten' wanneer de rechte-lijnmodus wordt geactiveerd en 'openen' weer zodra deze wordt uitgeschakeld, zoals te zien in een video die het team uit Brackley online heeft gezet. Die video eindigt met de slogan "join the pack", oftewel "sluit je aan bij de roedel."

De speciale wolfvleugel van Mercedes voor de Grand Prix van Japan. Foto door: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Collab met Adidas

De actie maakt deel uit van de samenwerking met kledingsponsor Adidas, die dit seizoen van start is gegaan. In de beschrijving van de beelden wordt verwezen naar de "Y-3 Wolf Beast." Y-3 is een merk dat in 2003 werd opgericht door de Japanse ontwerper Yohji Yamamoto in samenwerking met Adidas.

Het wolfontwerp komt in verschillende varianten terug en is te zien op diverse producten uit de Mercedes-collectie, zowel op de officiële website van het team als op die van Adidas, en is dus geen verwijzing naar teambaas Toto Wolff.

Mercedes is het jaar uitstekend begonnen met overwinningen in de eerste twee Grands Prix van het seizoen: George Russell won in Australië, terwijl Kimi Antonelli zegevierde in China. Daarmee leidt het team zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap en reist het als favoriet af naar het land van de rijzende zon.