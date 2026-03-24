Ook Mercedes met speciale livery naar Japan: verwijzing naar teambaas?
Na Racing Bulls en Haas rijdt ook Mercedes dit weekend tijdens de Grand Prix van Japan met een aangepaste livery. De W17 blijft over het algemeen zwart en zilver, maar krijgt wel een opvallende voorvleugel.
Racing Bulls en het Haas F1 Team lieten eerder al zien iets speciaals in petto te hebben voor de race op Suzuka. Waar die twee teams kiezen voor een totale make-over, kiest Mercedes voor een opmerkelijk detail: de voorvleugel. Die is geïnspireerd op een wolf en ontwikkeld in samenwerking met Adidas.
De ogen van het dier bevinden zich op de bovenste flaps: ze 'sluiten' wanneer de rechte-lijnmodus wordt geactiveerd en 'openen' weer zodra deze wordt uitgeschakeld, zoals te zien in een video die het team uit Brackley online heeft gezet. Die video eindigt met de slogan "join the pack", oftewel "sluit je aan bij de roedel."
De speciale wolfvleugel van Mercedes voor de Grand Prix van Japan.
Foto door: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Collab met Adidas
De actie maakt deel uit van de samenwerking met kledingsponsor Adidas, die dit seizoen van start is gegaan. In de beschrijving van de beelden wordt verwezen naar de "Y-3 Wolf Beast." Y-3 is een merk dat in 2003 werd opgericht door de Japanse ontwerper Yohji Yamamoto in samenwerking met Adidas.
Het wolfontwerp komt in verschillende varianten terug en is te zien op diverse producten uit de Mercedes-collectie, zowel op de officiële website van het team als op die van Adidas, en is dus geen verwijzing naar teambaas Toto Wolff.
Mercedes is het jaar uitstekend begonnen met overwinningen in de eerste twee Grands Prix van het seizoen: George Russell won in Australië, terwijl Kimi Antonelli zegevierde in China. Daarmee leidt het team zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap en reist het als favoriet af naar het land van de rijzende zon.
Ferrari-voorzitter ziet 'museum van fouten' als inspiratie voor F1-seizoen 2026
Pirelli wil minder eenstoppers in F1-seizoen 2026
Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"
Mercedes wijst plaatsvervangend teambaas F1-team aan
Norris spreekt Hamilton tegen over vermoedens 'partymodus' Mercedes-motor
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1
130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?
Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026
Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is
