Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Racing Bulls onthult speciale livery voor Japanse Grand Prix

Formule 1 GP van Japan

Racing Bulls onthult speciale livery voor Japanse Grand Prix

Hoewel de samenwerking met Honda definitief voorbij is, rijdt Formule 1-team Racing Bulls volgend weekend tijdens de Grand Prix van Japan toch met een speciale kleurstelling.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
VCARB03, livrea speciale per il GP del Giappone, Visa Cash App Racing Bulls Team

Foto door: Racing Bulls

Red Bull Racing (2019-2025) en Racing Bulls (2018-2025) reden jarenlang rond met de krachtbronnen van Honda in het achteronder. Die succesvolle samenwerking leidde tot 72 GP-zeges en werd vrijwel jaarlijks gevierd met opvallende kleurstellinge tijdens de Japanse Grand Prix.

Ook dit jaar zet Red Bull die traditie voort door de auto's van Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad te voorzien van een speciale livery. Opmerkelijk, want Honda is niet langer motorleverancier van beide teams en tegenwoordig zelfs de exclusieve partner van rivaal Aston Martin.

De speciale kleurstelling van Racing Bulls voor de Grand Prix van Japan.

Foto door: Racing Bulls

Toch besloot Red Bull de auto's van het team uit Faenza uit te dossen in een speciale kleurstelling. Die werd in Tokyo onthuld tijdens Red Bull Tokyo Drift. Dat evenement - bedoeld om de Japanse autocultuur te vieren - is uitgegroeid tot een nachtelijke feest met honderden custom auto’s, DJ-sets en spectaculaire driftshows.

De livery van de VCARB03 werd onthuld in aanwezigheid van Lawson en Lindblad. Een andere opvallende aanwezige was Yuki Tsunoda, die inmiddels geen vaste waarde meer is bij Red Bull, maar er nog wel op de loonlijst staat.

Het ontwerp is afkomstig van de Japanse kalligraaf Bisen Aoyagi en bevat de klassieke Red Bull-kleuren geel en rood, die ondergeschikt zijn gemaakt een palet van wit, rood en zilver. Die kleurstelling komt ook terug in de teamkleding.

De speciale kleurstelling van Racing Bulls voor de Grand Prix van Japan.

Foto door: Racing Bulls

“Als team zoeken we altijd naar manieren om verbinding te maken met jonge fans en de culturen die onze sport vormgeven", zei Racing Bulls CEO Peter Bayer. "Samen met Bisen Aoyagi hebben we een krachtig ontwerp omgevormd tot iets echt unieks voor het circuit. Het onthullen ervan in Tokio, voor de gepassioneerde fans bij Red Bull Tokyo Drift, maakt dit moment nog specialer voor ons team."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Vorig artikel De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Meer van
Liam Lawson

Meer van
Racing Bulls

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Bekijk meer