Haas F1 onthult speciale Godzilla-livery voor GP van Japan

Haas F1 kondigde onlangs al aan dat het een samenwerking was aangegaan met Toho, een entertainmentbedrijf dat bekendstaat om zijn films rondom Godzilla. Dit fictieve monster speelt nu ook een rol in de livery van de Haas VF-26 voor de race op Japanse bodem. De kleurstelling met de 'King of Monsters' werd onthuld tijdens een evenement in Tokyo Midtown Hibiya.

De bekende kleuren van Haas voor dit jaar - wit, rood en zwart - blijven aanwezig, maar op de motorkap zal een afbeelding van Godzilla te vinden zijn. Ook is de neus van de VF-26 nu overheersend zwart waar dat bij de standaardlivery wit is. Vorig jaar pakte Haas ook al uit met een speciale livery voor de Grand Prix van Japan. Toen werd nog gekozen voor een sakura-livery.

"Ik kijk er ook enorm naar uit om alle Japanse fans te zien wanneer we onze speciale Godzilla-livery onthullen in Tokio", zegt teambaas Ayao Komatsu. "Deze samenwerking is een primeur en echt bijzonder; het laat een deel zien van wie wij zijn als team en onze identiteit, dus ik hoop dat de fans genieten van deze leuke livery."

Oliver Bearman stelt dat "alleen Haas" een samenwerking met Godzilla voor elkaar kan krijgen in de Formule 1. "Wij doen dingen op onze eigen manier en het is echt iets bijzonders", aldus de Brit.

Godzilla is prominent aanwezig op de livery van Haas voor de Grand Prix van Japan. Foto door: Haas F1 Team

Teamgenoot Esteban Ocon rekent op zijn beurt op veel steun van de Japanse fans, aangezien Haas samenwerkt met Toyota. "We hebben deze week ook een gave Godzilla-samenwerking en livery, dus we hopen ons gedurende het weekend te verbeteren en zondagavond naar huis te gaan met een mooie hoeveelheid punten voor het team", zegt Ocon.

Het doel voor dit weekend is duidelijk in de ogen van teambaas Komatsu: beide auto's in de top-tien krijgen. "De Grand Prix van Japan is opnieuw een van onze thuisraces, dit seizoen met onze titelsponsor Toyota Gazoo Racing, dus het is een enorm belangrijke race voor ons", benadrukt Komatsu. "We zijn gemotiveerd om het momentum van de eerste twee races voort te zetten en ik denk dat het team echt heel goed functioneert."

"Suzuka zal een heel andere uitdaging zijn dan Shanghai, maar tot nu toe hebben we ons op twee verschillende circuits goed weten aan te passen om het maximale uit onze auto en coureurs te halen. Ons doel in Suzuka is opnieuw te focussen op de basis en te proberen beide auto's in de punten te krijgen – bij voorkeur zelfs met beide auto's in de top-tien, dat is waar we op mikken."