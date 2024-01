De omslag die teambaas Vowles heeft ontketend bij Williams F1

Williams is een van de succesvolste teams uit de geschiedenis van de Formule 1 met in totaal zestien wereldtitels. In de afgelopen decennia is het team door structureel te weinig te investeren echter teruggezakt tot diep in de achterhoede. Inmiddels staat er met Dorilton Capital een kapitaalkrachtige eigenaar achter de Britse renstal, die James Vowles in 2023 aantrok om leiding te geven aan de wederopstand. Onder leiding van de van Mercedes overgekomen strateeg is in het eerste jaar in ieder geval één belangrijke verandering doorgevoerd met betrekking tot de werkwijze. De focus ligt niet langer alleen op het overleven van nog een jaar, maar ook de langetermijnvisie is teruggekeerd in Grove.

"Er zijn verschillende dingen die James eigenlijk mogelijk heeft gemaakt. Een van de belangrijkste dingen is dat we voor het eerst in lange tijd niet alleen gefocust zijn op vandaag en morgen, waardoor je veel dingen meer vanuit de middellange of lange termijn kunt bekijken", zegt Dave Robson, head of vehicle performance bij Williams, in gesprek met Motorsport.com. "Dat is compleet anders dan hoe het sinds 2014, 2015 was. Het is niet meer dat we net rond kunnen komen, dus dat verandert de zaak enorm." Het mandaat dat Vowles van Dorilton heeft gekregen, zorgt er volgens Robson ook voor dat er sneller beslissingen worden genomen. Ook is de cultuur binnen Williams gezonder geworden.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Onder James Vowles (rechts) heeft Williams de weg omhoog weer gevonden.

"De hele filosofie van hoe we onderzoek en ontwikkeling doen en wat onze doelen zijn is heel anders geworden. Bovendien kwam hij van buitenaf en kon hij precies zien waar de zwaktes zaten. Als die ervaring en autoriteit binnenkomt, houdt dat in dat er niet veel discussie is. De investeringen moeten worden gedaan en de investeerders zijn bereid om dat te doen. Nu hebben we een duidelijk idee waar we zouden moeten staan. Eerder moesten we al het werk doen om te begrijpen wat het juiste was om in te investeren, zelfs als er geld beschikbaar was. Dat maakt dus een groot verschil", vervolgt Robson, die Vowles' manier van leidinggeven anders en verfrissend noemt. "Het draait echt om open en eerlijk zijn en dat iedereen begrijpt dat fouten maken prima is, zolang we ervan leren. Dat is ook anders dan hoe het soms was. Er is geen lijst van vijf punten die echt een duidelijke impact hebben gehad, het is simpelweg zo dat hij het team op een andere en betere manier aanstuurt."

Met Vowles, de nieuwe chief technical officer Pat Fry en een tot 2030 doorlopende motordeal met Mercedes zijn de eerste ingrediënten voor toekomstig succes in huis. Wel moet er nog behoorlijk in de verouderde infrastructuur geïnvesteerd worden. Tegelijkertijd ziet Robson echter ook dat de nieuwe benadering ook in de ontwikkeling van de bolide voor 2024 zijn vruchten al afwerpt. "Terwijl we begonnen aan de ontwikkeling van de FW46 zagen we dat deze nieuwe houding zich verspreidt door het bedrijf", aldus Robson. "Op het circuit zien we James veel meer op een dagelijkse basis dan in de fabriek het geval is. Wij hebben ons er redelijk snel op aangepast, maar in de afgelopen maanden zie je dat het overal doordruppelt. Het duurt waarschijnlijk nog een jaar of twee voordat het volledig wordt omgezet in resultaten, maar je voelt dat de verandering gaande is."