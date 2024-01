Williams blijft motorleverancier Mercedes trouw onder nieuw F1-reglement

In 2014 sloegen Williams en Mercedes de handen voor het eerst ineen bij de start van het hybride V6-turbotijdperk. Tijdens de samenwerking beleefde de renstal enkele goede jaren, om vervolgens heel ver af te glijden. Sinds de grote veranderingen in het technische reglement van 2022 heeft de formatie uit Grove de weg omhoog echter weer gevonden, waardoor Alexander Albon en Logan Sargeant in 2023 naar de zevende plek in het constructeurskampioenschap reden. Ook aankomend seizoen en in 2025 zou Williams nog met Mercedes-motoren rijden, maar daarna zou het contract eigenlijk aflopen. Dat zou samenvallen met de overstap naar het nieuwe motorreglement van de Formule 1, dat in 2026 in werking treedt.

Williams kiest echter voor continuïteit en blijft Mercedes zodoende ook na 2025 trouw, zo kondigde het team maandag aan. De nieuwe overeenkomst loopt tot en met 2030 en omvat dus in ieder geval de eerste vijf jaar onder de nieuwe motorformule. "We hebben een langdurige samenwerking met Mercedes-Benz en we zijn verheugd om deze samenwerking voort te zetten in het nieuwe tijdperk van de Formule 1", legt teambaas James Vowles uit. "De expertise, ondersteuning en technologie die Mercedes meebrengt is perfect in lijn met onze aspiraties voor de middellange en lange termijn. Deze langetermijnovereenkomst met Mercedes is een positieve stap en maakt deel uit van onze doelstellingen voor de toekomst, terwijl we onze expertise en kwaliteiten op het gebied van ontwerp en productie in eigen huis zullen houden."

Toto Wolff, hoofd van Mercedes-Benz Motorsport, voegt toe: "We zijn blij Williams Racing te kunnen bevestigen als het tweede klantenteam dat we vanaf de motorenreglementen van 2026 voorzien van motoren. Dit nieuws onderstreept de kracht van het aanbod van Mercedes-Benz in F1. Het is belangrijk omdat het niet alleen onze algehele motorsportstrategie bevestigt, maar deze ook versterkt. Sinds 2014 hebben we onze relatie met Williams opgebouwd en ontwikkeld. Nu het team de basis legt om vooraan mee te gaan doen, kijken we ernaar uit hen te blijven ondersteunen en van een power unit te voorzien." Eind vorig jaar bevestigde McLaren al dat het eveneens tot 2030 krachtbronnen blijft afnemen bij Mercedes.

De Formule 1 begint in 2026 aan een nieuw tijdperk met zowel nieuwe technische regels als een nieuwe motorformule. De basis van de nieuwe krachtbronnen blijft de 1,6 liter V6-turbo die momenteel ook gebruikt wordt, maar het elektrische systeem wordt flink aangepakt. De complexe MGU-H verdwijnt, terwijl de MGU-K wordt vervangen door een elektromotor die met 350 kW ongeveer drie keer zoveel vermogen moet leveren als de huidige versie. De elektrische component van de krachtbron moet daardoor verantwoordelijk zijn voor ongeveer 50 procent van het totale vermogen. Ook stapt F1 in 2026 over op volledig duurzame brandstoffen.