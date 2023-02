AlphaTauri deelde dinsdagochtend beelden van Yuki Tsunoda die de pitbox op het circuit van Misano verliet, waarmee de Japanner als eerste de nieuwe AT04 aan de tand mocht voelen. Het Italiaanse F1-team had bij de presentatie van de kleurstelling in New York al laten weten dat het dinsdag naar de baan zou gaan voor een filmdag, maar bevestigde niet dat beide coureurs zouden rijden. Om het toch eerlijk te houden heeft Nyck de Vries dinsdagmiddag een aantal ronden mogen sturen in de nieuwe Formule 1-auto. Uiteraard was de auto voorzien van speciale demo-banden van Pirelli en zat de dag er na 100 kilometer alweer op. Toch is het fijn deze kilometers nog mee te pakken in de aanloop naar de driedaagse wintertest die volgende week in Bahrein plaatsvindt.

De Nederlandse F1-rookie krijgt dus niet veel voorbereidingstijd op zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Voor het eerst in de geschiedenis krijgen alle formaties slechts drie dagen de tijd om zich klaar te stomen voor de seizoensopener, die ook in Bahrein wordt verreden. Met twee rijders per team blijft er slechts anderhalve dag per persoon over. Het is voor De Vries een geluk dat hij in 2022 diverse keren een vrije training voor zijn rekening mocht nemen - bij Williams, Mercedes en Aston Martin - en bij dat eerste team zelfs zijn F1-debuut mocht maken op Monza. De volgende halte voor De Vries en Tsunoda is dus Sakhir.

Niet alleen AlphaTauri kwam dinsdag in actie met het strijdwapen voor 2023, ook Ferrari debuteerde met de nieuweling. Na de launch in Fiorano mochten zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz de SF-23 aan de tand voelen. Mercedes presenteert woensdagochtend de W14.