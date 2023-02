Daags na de presentatie van de kleurstelling in New York, pakte Yuki Tsunoda het vliegtuig terug naar Europa om daar de nieuwe AlphaTauri AT04 aan de tand te voelen. Het Italiaanse Formule 1-team had al laten doorschemeren dat er voor dinsdag een filmdag gepland stond in Misano. Het is voor F1-teams de ideale gelegenheid om, naast het schieten van PR-materiaal, de nieuwe bolide op kinderziektes te controleren. AlphaTauri mag echter niet meer dan 100 kilometer rijden en moet dat ook nog eens doen op speciale demo-banden van Pirelli. Desondanks is het een ideale voorbereiding op de driedaagse wintertest in Bahrein, die volgende week donderdag van start gaat.

Aan Tsunoda dus de eer om de nieuwe bolide de eerste sporen te geven. De Japanner staat aan de vooravond van alweer zijn derde F1-seizoen. Met Pierre Gasly twee jaar aan zijn zijde heeft Tsunoda prima kunnen leren, maar met het vertrek van de Fransman en de komst van rookie Nyck de Vries, is de 22-jarige coureur vanaf 2023 de kartrekker bij AlphaTauri, of in ieder geval de man met de meeste ervaring. Zijn nieuwe Nederlandse teamgenoot werd al bij diens bevestiging door Red Bull-adviseur Helmut Marko gebombardeerd tot teamleider. Dit vanwege De Vries' technische ervaring en eerdere F1-werkzaamheden bij Mercedes, Aston Martin en Williams.

AlphaTauri heeft niet bevestigd dat Nyck de Vries dinsdag ook een aantal kilometers voor zijn rekening mag nemen, maar de kans is heel groot dat het kleine team uit Faenza de dag eerlijk verdeelt. Wellicht dat daar later op de dag nog meer beelden van komen. Wilt u dat niet missen? Houd dan onze website in de gaten.