Dinsdag werd Ferrari het achtste team dat de nieuwe bolide voor het Formule 1-seizoen 2023 presenteerde. Tijdens een evenement op het eigen testcircuit Fiorano werd de SF-23 in eerste instantie middels een video voorgesteld, maar het aanwezige publiek werd direct daarna getrakteerd op het geluid van de hybride V6-turbomotor. Ferrari had er namelijk voor gekozen om de onthulling van de SF-23 te combineren met de shakedown van de auto. Dat betreft een demo-event, wat inhoudt dat de Scuderia in totaal maximaal vijftien kilometer mag afleggen op een circuit dat niet gehomologeerd is voor F1-races.

Ferrari koos ervoor om het aantal kilometers zo eerlijk mogelijk te verdelen onder coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Middels het opgooien van een muntje kreeg Leclerc als eerste de kans om achter het stuur van de SF-23 te kruipen. De nummer twee van het afgelopen F1-kampioenschap mocht twee ronden afleggen op Fiorano, alvorens hij de bolide moest afstaan aan teamgenoot Sainz. De Spanjaard, die vorig jaar in Silverstone zijn eerste Formule 1-race won, mocht vervolgens nog eens drie ronden rijden op het testcircuit van Ferrari. Ook teambaas Frederic Vasseur was aanwezig toen de auto voor het eerst op het asfalt verscheen.

Voor Leclerc en Sainz waren dit echter niet de eerste ronden die zij dit jaar hebben afgewerkt in een Formule 1-bolide. In januari kropen zij allebei al een dag achter het stuur van de SF21 uit 2021, waarmee zij zich alvast warm draaiden in de aanloop naar de start van het nieuwe F1-seizoen. Woensdag melden de Ferrari-coureurs zich op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, waar zij de eerste van maximaal twee filmdagen van 2023 gaan afwerken. Dat houdt in dat Leclerc en Sainz samen nog eens maximaal 100 kilometer mogen afleggen voordat zij afreizen naar Bahrein. Aldaar staat tussen 23 en 25 februari de enige wintertest in de aanloop naar de start van het F1-seizoen 2023 gepland, waarna het Bahrain International Circuit tussen 3 en 5 maart ook gastheer is van het eerste Grand Prix-weekend van het jaar.

Video: Ferrari onthult de nieuwe SF-23