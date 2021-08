De Vries geeft toe: Formule 1 halen nog steeds de droom

Een week geleden werd Nyck de Vries met Mercedes wereldkampioen Formule E. Gevraagd welke hij ambities hij nog heeft in de autosport naast het winnen van de 24 uur van Le Mans, waar hij dit weekend met G-Drive Racing aan deelneemt, geeft de 26-jarige Nederlander aan nog altijd van de Formule 1 te dromen.

“Het is natuurlijk de droom en het doel van iedereen om uiteindelijk Formule 1 te rijden. Dat geldt ook voor mij, daar hoef ik niet over liegen”, geeft De Vries eerlijk toe. “Ik ben een jonge rijder en heb daar ook voor geleefd en naartoe gewerkt. Ik heb misschien een iets afwijkend pad bewandeld, maar ik ben nog steeds jong, dus het is niet onmogelijk.”

De Vries vertelt verder dat een coureur nooit tevreden achterover zal leunen. “Uiteindelijk is het nooit genoeg”, stelt hij. “Je wint een kampioenschap, maar volgend jaar sta je voor eenzelfde uitdaging en wil je weer winnen. En als je twee keer een kampioenschap hebt gewonnen, wil je hem nog een derde keer winnen. Net zoals dat wanneer je Le Mans een keer hebt gewonnen, je die race ook nog een tweede keer winnen. Dus het houdt eigenlijk nooit op. Maar… De Formule 1 is natuurlijk nog wel iets wat ontbreekt. Dus allereerst om het te halen en daarna natuurlijk ook om daar te slagen.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff riep eerder eens al dat De Vries een kans in de Formule 1 verdient. “Ik voelde me eigenlijk heel erg vereerd”, reageert De Vries wanneer hij nog eens met de uitspraak van de Oostenrijker wordt geconfronteerd. “Het geeft überhaupt een goed gevoel als je leest dat erover je gesproken wordt en dat je gelinkt wordt aan eventueel een plekje in de Formule 1. Maar voor de rest… Ik weet dat ik het niet helemaal in eigen hand heb. De enige manier waarop ik invloed kan uitoefenen op de verdere verloop van mijn carrière en nieuwe kansen kan afdwingen is door goed te blijven presteren. Dus daar ligt altijd mijn focus en prioriteit. Hoe het zich verder ontwikkelt, zal de tijd leren.”

De Vries wordt genoemd als mogelijke opvolger van George Russell bij Williams, wanneer de Brit promotie krijgt naar het fabrieksteam van Mercedes. “Dit is nieuw voor mij”, zegt De Vries over het Williams-gerucht. “Ik weet wat Toto heeft gezegd en dat waren mooie woorden. Maar hoe het nu verder gaat lopen, kan ik oprecht nog niet zeggen.” Of een Formule 1-kans dichterbij is gekomen met de wereldtitel Formule E op zak? De Vries: “Zo lang je in je carrière goed blijft presteren, blijf je altijd deuren openen en kansen creëren. Dus een kampioenschap winnen zal altijd helpen.”

'Veel met Wolff gesproken'

Wolff was vorige week overigens aanwezig bij de seizoensfinale in de Formule E en dus getuige van het moment dat De Vries wereldkampioen werd. De Vries: “Het was heel bijzonder om Toto tijdens dat weekend mee te maken. Het was mooi om te zien hoe hij meeleefde. Hij is vaker komen kijken bij Formule E-weekenden, maar toen hield hij zich steeds keurig en correct op de achtergrond. Hij wilde zich natuurlijk nergens direct mee bemoeien, aangezien iedereen in het team zo zijn functie heeft en we natuurlijk al een teambaas hebben.”

Tijdens het finaleweekend in Berlijn kon Wolff het echter niet laten om hier en daar wat van zich te laten horen. “Hij zat in iedere meeting en deelde mee in alle conversaties. Soms kwam hij zelfs op de radio”, aldus De Vries, die de Formule E-titel binnenhaalde door achtste te worden in een incidentrijke laatste race, waarin hij ‘links en rechts klappen‘ moest incasseren van de concurrentie. “Ik heb veel met Toto gesproken tijdens het hele weekend. En na afloop van de race hadden we het eigenlijk als eerste over het feit dat we op het podium hadden kunnen staan en dat we het niet helemaal eens waren met hoe het in de wedstrijd was gegaan.“ Met een glimlach: “Maar ik denk dat dat gewoon de competitiviteit van ons beide is geweest!”