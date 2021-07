De Vries over Formule 1-geruchten: "Ook voor mij een verrassing"

De zomerstop in de Formule 1 nadert. Er is komend weekend in Hongarije nog één Grand Prix te verrijden Daarna gaan de fabrieken van de teams verplicht een paar weken dicht en begint traditioneel het silly season met speculaties over rijderswisselingen. Veel stoeltjes voor komend seizoen zijn al vergeven, maar bij Williams lijkt er ruimte te komen door de meer dan waarschijnlijke promotie van George Russell naar Mercedes.

Valtteri Bottas leek lange tijd de grootste kans te maken op het vrijgekomen zitje van Russell, maar de Fin wordt inmiddels gelinkt aan Alfa Romeo. Als potentiële vervanger wordt nu Nyck de Vries getipt, terwijl ook Stoffel Vandoorne in beeld zou zijn.

De link is logisch. Beide Formule E-coureurs maken deel uit van de Mercedes-familie en zijn dit seizoen reservecoureurs van het Formule 1-team uit Brackley dat motoren levert aan Williams. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff – dit weekend aanwezig bij de E-Prix van Londen – ziet het tweetal graag in de koningsklasse. "Beide coureurs hebben het talent, de werkethiek en de intelligentie om in de Formule 1 te rijden. Beiden wonnen de belangrijkste juniorseries. Ze verdienen het allebei om in de Formule 1 te rijden en ik zou heel erg hopen dat ze hun weg terug kunnen vinden."

Op de geruchten over een eventuele overstap naar Williams en de Formule 1, laat De Vries weten. "Ik heb dat gerucht ook gelezen en het was voor jullie waarschijnlijk net zo'n verrassing als voor mij. Ik ben erg blij met Mercedes en de Formule E, en dit is waar ik wil slagen. Wat er in de toekomst op langere of middellange termijn gebeurt, weet ik niet."

Ook Vandoorne maakt zich niet al te druk over alle verhalen die nu eenmaal bij het silly season horen. De Belg reed twee volledige seizoenen bij McLaren in de Formule 1, maar dat was nu niet echt een succes. "Ik heb de kans al gehad om daar [in de Formule 1] te rijden. Ik ben er geweest met McLaren en laten we het zo zeggen, het waren niet de beste omstandigheden. Voor mij is het geen moetje, het is geen obsessie, alsof ik daar moet zijn."