Nieuwe manager Piastri? Australiër reageert op afwezigheid Webber

Oscar Piastri heeft gereageerd op wijzigingen in zijn persoonlijke management richting het Formule 1-seizoen 2026. De Australiër benadrukt dat er niets ingrijpends is veranderd en Mark Webber gewoon zijn manager blijft. Webber ontbrak tijdens de wintertest in Bahrein en dat deed de vraag opkomen of de oud-coureur van onder andere Red Bull Racing nog wel de zaken van Piastri behartigt.

De Australische coureur van McLaren zei op de vraag of er iets is veranderd, dat Webber wel degelijk zijn manager blijft, maar minder vaak aanwezig zal zijn op het circuit. Webber richt zich voortaan meer op commerciële zaken. Op de baan krijgt Piastri ondersteuning van zijn voormalige Formule 2-race-engineer Pedro Matos, met wie hij in 2021 samenwerkte bij Prema Racing. Ook mental coach Emma Murray zal vaker aanwezig zijn tijdens raceweekenden.

"Er was geen specifieke aanleiding", zei Piastri in Bahrein. "We wilden het er gewoon iets anders uit laten zien. Mark is nog steeds nauw betrokken en we hebben de afgelopen weken veel contact gehad. Hij zal alleen minder vaak trackside zijn. Dat is eigenlijk alles."

De 24-jarige coureur uit Melbourne bereidt zich na de wintertest in Bahrein voor op zijn thuisrace, de Grand Prix van Australië die op 8 maart wordt gereden in zijn geboorteplaats. Volgens Piastri was de voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen een leerproces. "Er zijn als coureurs dingen die we anders moeten doen dan vorig jaar. Het optimaliseren van die rijstijl begint nu beter te lukken. Ook als team moeten we de auto’s aanpassen aan een andere manier van rijden."

McLaren werd het afgelopen seizoen voor de tweede keer op rij constructeurskampioen, maar op dit moment lijken Ferrari en Mercedes de betere auto's te hebben. Wel ziet Piastri vooruitgang, al blijft het verschil met voorgaande jaren groot. "We hebben verbeteringen gevonden en dat maakt het rijden ook wat comfortabeler. We boeken progressie. Laten we zien hoe Melbourne uitpakt."