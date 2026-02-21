De testweken van het Formule 1-seizoen 2026 in cijfers

Drie testperiodes en in totaal negen testdagen: dat is wat de teams ter beschikking hadden om zich voor te bereiden op het seizoen 2026, waarin revolutionaire nieuwe regels van kracht worden. Tussen eind januari in Barcelona en half februari in Bahrein hebben de elf deelnemende constructeurs kilometers kunnen maken, met wisselend succes. Dit zijn de belangrijkste cijfers van dit voorseizoen.

Snelste tijden en aantal ronden Barcelona

P coureur team aantal ronden tijd 1 Hamilton Ferrari 209 1.16.348 2 Russell Mercedes 265 1.16.445 3 Norris McLaren 163 1.16.594 4 Leclerc Ferrari 231 1.16.653 5 Antonelli Mercedes 237 1.17.081 6 Piastri McLaren 128 1.17.446 7 Verstappen Red Bull 145 1.17.586 8 Gasly Alpine 231 1.17.707 9 Hadjar Red Bull 158 1.18.159 10 Ocon Haas 243 1.18.393 11 Bearman Haas 148 1.18.423 12 Lindblad Racing Bulls 167 1.18.451 13 Lawson Racing Bulls 152 1.18.840 14 Colapinto Alpine 118 1.19.150 15 Hülkenberg Audi 145 1.19.870 16 Bortoleto Audi 90 1.20.179 17 Alonso Aston Martin 61 1.20.795 18 Bottas Cadillac 87 1.20.920 19 Pérez Cadillac 77 1.21.024 20 Stroll Aston Martin 5 1.46.404

Lewis Hamilton reed de snelste tijd tijdens de shakedown in Barcelona. Foto door: Ferrari

Snelste tijden en aantal ronden week 1 Bahrein

P coureur team aantal ronden tijd banden 1 Antonelli Mercedes 94 1.33.669 C3 2 Russell Mercedes 188 1.33.918 C3 3 Hamilton Ferrari 202 1.34.209 C3 4 Leclerc Ferrari 219 1.34.273 C3 5 Piastri McLaren 215 1.34.549 C3 6 Norris McLaren 207 1.34.669 C2 7 Verstappen Red Bull 197 1.34.798 C3 8 Bearman Haas 200 1.35.394 C3 9 Hadjar Red Bull 146 1.35.561 C3 10 Ocon Haas 190 1.35.578 C3 11 Colapinto Alpine 172 1.35.806 C3 12 Hülkenberg Audi 178 1.36.291 C3 13 Bortoleto Audi 176 1.36.670 C3 14 Gasly Alpine 146 1.36.723 C3 15 Albon Williams 208 1.36.793 C3 16 Lawson Racing Bulls 169 1.36.808 C3 17 Bottas Cadillac 153 1.36.824 C3 18 Sainz Williams 214 1.37.186 C2 19 Pérez Cadillac 167 1.37.365 C3 20 Lindblad Racing Bulls 158 1.37.470 C3 21 Stroll Aston Martin 108 1.38.165 C3 22 Alonso Aston Martin 98 1.38.248 C3

Kimi Antonelli deed het bijzonder goed in de eerste testweek in Bahrein. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Snelste tijden en aantal ronden week 2 Bahrein

P coureur team aantal ronden tijd banden 1 Leclerc Ferrari 202 1.31.992 C4 2 Antonelli Mercedes 197 1.32.803 C3 3 Piastri McLaren 222 1.32.861 C3 4 Norris McLaren 173 1.32.871 C3 5 Verstappen Red Bull 204 1.33.109 C3 6 Russell Mercedes 235 1.33.197 C3 7 Hamilton Ferrari 122 1.33.408 C3 8 Gasly Alpine 179 1.33.421 C5 9 Bearman Haas 199 1.33.487 C4 10 Bortoleto Audi 171 1.33.755 C4 11 Colapinto Alpine 180 1.33.818 C5 12 Hülkenberg Audi 186 1.33.987 C4 13 Lindblad Racing Bulls 240 1.34.149 C4 14 Ocon Haas 205 1.34.201 C4 15 Hadjar Red Bull 125 1.34.260 C4 16 Sainz Williams 196 1.34.342 C5 17 Lawson Racing Bulls 167 1.34.532 C4 18 Albon Williams 172 1.34.555 C5 19 Bottas Cadillac 131 1.35.290 C3 20 Pérez Cadillac 135 1.35.369 C5 21 Stroll Aston Martin 32 1.35.974 C3 22 Alonso Aston Martin 96 1.36.536 C3

De snelste tijd in de tweede Bahrein-test ging naar Charles Leclerc. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Aantal kilometers per coureur

coureur team Barcelona (Km) Bahrein 1 (km) Bahrein 2 (km) Totaal aantal km Russell Mercedes 1234 1018 1271 3523 Leclerc Ferrari 1076 1185 1093 3354 Ocon Haas 1138 1028 1110 3269 Piastri McLaren 596 1164 1202 2961 Lindblad Racing Bulls 778 855 1299 2932 Bearman Haas 689 1082 1077 2849 Verstappen Red Bull 675 1066 1104 2846 Gasly Alpine 1076 790 969 2835 Norris McLaren 759 1120 936 2816 Hamilton Ferrari 973 1093 660 2727 Antonelli Mercedes 1103 509 1066 2679 Hülkenberg Audi 675 963 1007 2645 Lawson Racing Bulls 708 915 904 2526 Colapinto Alpine 550 931 974 2455 Bortoleto Audi 419 953 926 2297 Sainz Williams 0 1158 1061 2219 Hadjar Red Bull 736 790 677 2203 Albon Williams 0 1126 931 2057 Pérez Cadillac 359 904 731 1993 Bottas Cadillac 405 828 709 1942 Alonso Aston Martin 284 815 520 1334 Stroll Aston Martin 23 608 173 781

George Russell was de meest actieve coureur op het circuit tijdens de wintertests van 2026. Foto door: Sona Maleterova / Getty Images

Aantal kilometers per team

team Motor Barcelona (KM) Bahrein 1 (KM) Bahrein 2 (KM) Totaal aantal KM Mercedes Mercedes 2338 1526 2338 6202 Haas Ferrari 1821 2111 2186 6118 Ferrari Ferrari 2049 2279 1753 6081 McLaren Mercedes 1355 2284 2138 5777 Racing Bulls Red Bull Ford 1486 1770 2203 5458 Alpine Mercedes 1625 1721 1943 5289 Red Bull Red Bull Ford 1411 1856 1781 5048 Audi Audi 1094 1916 1932 4942 Williams Mercedes 0 2284 1992 4276 Cadillac Ferrari 764 1732 1440 3935 Aston Martin Honda 307 1115 693 2115

Indrukwekkend: Haas legde meer dan 6.000 kilometer af in de tests. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aantal kilometers per krachtbron

Motor team(s) Barcelona (km) Bahrein 1 (km) Bahrein 2 (km) Totaal aantal km gemiddeld aantal km per team Mercedes Mercedes Alpine McLaren Williams 5318 7815 8410 21 544 5386 Ferrari Ferrari Cadillac Haas 4615 6121 5380 16 116 5372 Red Bull Ford Red Bull Racing Bulls 2897 3626 3983 10 506 5253 Audi Audi 1094 1916 1932 4942 4942 Honda Aston Martin 307 1115 693 2115 2115

De krachtbronnen van Mercedes reden in negen dagen de halve omtrek van de aarde. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images