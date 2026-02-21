De testweken van het Formule 1-seizoen 2026 in cijfers
De tests van de Formule 1 voor het komende seizoen zitten erop. Dit zijn de belangrijkste statistieken van de shakedown in Barcelona en de tweede testsessies in Bahrein.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Drie testperiodes en in totaal negen testdagen: dat is wat de teams ter beschikking hadden om zich voor te bereiden op het seizoen 2026, waarin revolutionaire nieuwe regels van kracht worden. Tussen eind januari in Barcelona en half februari in Bahrein hebben de elf deelnemende constructeurs kilometers kunnen maken, met wisselend succes. Dit zijn de belangrijkste cijfers van dit voorseizoen.
Snelste tijden en aantal ronden Barcelona
|P
|coureur
|team
|aantal ronden
|tijd
|1
|Hamilton
|Ferrari
|209
|1.16.348
|2
|Russell
|Mercedes
|265
|1.16.445
|3
|Norris
|McLaren
|163
|1.16.594
|4
|Leclerc
|Ferrari
|231
|1.16.653
|5
|Antonelli
|Mercedes
|237
|1.17.081
|6
|Piastri
|McLaren
|128
|1.17.446
|7
|Verstappen
|Red Bull
|145
|1.17.586
|8
|Gasly
|Alpine
|231
|1.17.707
|9
|Hadjar
|Red Bull
|158
|1.18.159
|10
|Ocon
|Haas
|243
|1.18.393
|11
|Bearman
|Haas
|148
|1.18.423
|12
|Lindblad
|Racing Bulls
|167
|1.18.451
|13
|Lawson
|Racing Bulls
|152
|1.18.840
|14
|Colapinto
|Alpine
|118
|1.19.150
|15
|Hülkenberg
|Audi
|145
|1.19.870
|16
|Bortoleto
|Audi
|90
|1.20.179
|17
|Alonso
|Aston Martin
|61
|1.20.795
|18
|Bottas
|Cadillac
|87
|1.20.920
|19
|Pérez
|Cadillac
|77
|1.21.024
|20
|Stroll
|Aston Martin
|5
|1.46.404
Lewis Hamilton reed de snelste tijd tijdens de shakedown in Barcelona.
Foto door: Ferrari
Snelste tijden en aantal ronden week 1 Bahrein
|P
|coureur
|team
|aantal ronden
|tijd
|banden
|1
|Antonelli
|Mercedes
|94
|1.33.669
|C3
|2
|Russell
|Mercedes
|188
|1.33.918
|C3
|3
|Hamilton
|Ferrari
|202
|1.34.209
|C3
|4
|Leclerc
|Ferrari
|219
|1.34.273
|C3
|5
|Piastri
|McLaren
|215
|1.34.549
|C3
|6
|Norris
|McLaren
|207
|1.34.669
|C2
|7
|Verstappen
|Red Bull
|197
|1.34.798
|C3
|8
|Bearman
|Haas
|200
|1.35.394
|C3
|9
|Hadjar
|Red Bull
|146
|1.35.561
|C3
|10
|Ocon
|Haas
|190
|1.35.578
|C3
|11
|Colapinto
|Alpine
|172
|1.35.806
|C3
|12
|Hülkenberg
|Audi
|178
|1.36.291
|C3
|13
|Bortoleto
|Audi
|176
|1.36.670
|C3
|14
|Gasly
|Alpine
|146
|1.36.723
|C3
|15
|Albon
|Williams
|208
|1.36.793
|C3
|16
|Lawson
|Racing Bulls
|169
|1.36.808
|C3
|17
|Bottas
|Cadillac
|153
|1.36.824
|C3
|18
|Sainz
|Williams
|214
|1.37.186
|C2
|19
|Pérez
|Cadillac
|167
|1.37.365
|C3
|20
|Lindblad
|Racing Bulls
|158
|1.37.470
|C3
|21
|Stroll
|Aston Martin
|108
|1.38.165
|C3
|22
|Alonso
|Aston Martin
|98
|1.38.248
|C3
Kimi Antonelli deed het bijzonder goed in de eerste testweek in Bahrein.
Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Snelste tijden en aantal ronden week 2 Bahrein
|P
|coureur
|team
|aantal ronden
|tijd
|banden
|1
|Leclerc
|Ferrari
|202
|1.31.992
|C4
|2
|Antonelli
|Mercedes
|197
|1.32.803
|C3
|3
|Piastri
|McLaren
|222
|1.32.861
|C3
|4
|Norris
|McLaren
|173
|1.32.871
|C3
|5
|Verstappen
|Red Bull
|204
|1.33.109
|C3
|6
|Russell
|Mercedes
|235
|1.33.197
|C3
|7
|Hamilton
|Ferrari
|122
|1.33.408
|C3
|8
|Gasly
|Alpine
|179
|1.33.421
|C5
|9
|Bearman
|Haas
|199
|1.33.487
|C4
|10
|Bortoleto
|Audi
|171
|1.33.755
|C4
|11
|Colapinto
|Alpine
|180
|1.33.818
|C5
|12
|Hülkenberg
|Audi
|186
|1.33.987
|C4
|13
|Lindblad
|Racing Bulls
|240
|1.34.149
|C4
|14
|Ocon
|Haas
|205
|1.34.201
|C4
|15
|Hadjar
|Red Bull
|125
|1.34.260
|C4
|16
|Sainz
|Williams
|196
|1.34.342
|C5
|17
|Lawson
|Racing Bulls
|167
|1.34.532
|C4
|18
|Albon
|Williams
|172
|1.34.555
|C5
|19
|Bottas
|Cadillac
|131
|1.35.290
|C3
|20
|Pérez
|Cadillac
|135
|1.35.369
|C5
|21
|Stroll
|Aston Martin
|32
|1.35.974
|C3
|22
|Alonso
|Aston Martin
|96
|1.36.536
|C3
De snelste tijd in de tweede Bahrein-test ging naar Charles Leclerc.
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Aantal kilometers per coureur
|coureur
|team
|Barcelona (Km)
|Bahrein 1 (km)
|Bahrein 2 (km)
|Totaal aantal km
|Russell
|Mercedes
|1234
|1018
|1271
|3523
|Leclerc
|Ferrari
|1076
|1185
|1093
|3354
|Ocon
|Haas
|1138
|1028
|1110
|3269
|Piastri
|McLaren
|596
|1164
|1202
|2961
|Lindblad
|Racing Bulls
|778
|855
|1299
|2932
|Bearman
|Haas
|689
|1082
|1077
|2849
|Verstappen
|Red Bull
|675
|1066
|1104
|2846
|Gasly
|Alpine
|1076
|790
|969
|2835
|Norris
|McLaren
|759
|1120
|936
|2816
|Hamilton
|Ferrari
|973
|1093
|660
|2727
|Antonelli
|Mercedes
|1103
|509
|1066
|2679
|Hülkenberg
|Audi
|675
|963
|1007
|2645
|Lawson
|Racing Bulls
|708
|915
|904
|2526
|Colapinto
|Alpine
|550
|931
|974
|2455
|Bortoleto
|Audi
|419
|953
|926
|2297
|Sainz
|Williams
|0
|1158
|1061
|2219
|Hadjar
|Red Bull
|736
|790
|677
|2203
|Albon
|Williams
|0
|1126
|931
|2057
|Pérez
|Cadillac
|359
|904
|731
|1993
|Bottas
|Cadillac
|405
|828
|709
|1942
|Alonso
|Aston Martin
|284
|815
|520
|1334
|Stroll
|Aston Martin
|23
|608
|173
|781
George Russell was de meest actieve coureur op het circuit tijdens de wintertests van 2026.
Foto door: Sona Maleterova / Getty Images
Aantal kilometers per team
|team
|Motor
|Barcelona (KM)
|
Bahrein 1 (KM)
|Bahrein 2 (KM)
|Totaal aantal KM
|Mercedes
|Mercedes
|2338
|1526
|2338
|6202
|Haas
|Ferrari
|1821
|2111
|2186
|6118
|Ferrari
|Ferrari
|2049
|2279
|1753
|6081
|McLaren
|Mercedes
|1355
|2284
|2138
|5777
|Racing Bulls
|Red Bull Ford
|1486
|1770
|2203
|5458
|Alpine
|Mercedes
|1625
|1721
|1943
|5289
|Red Bull
|Red Bull Ford
|1411
|1856
|1781
|5048
|Audi
|Audi
|1094
|1916
|1932
|4942
|Williams
|Mercedes
|0
|2284
|1992
|4276
|Cadillac
|Ferrari
|764
|1732
|1440
|3935
|Aston Martin
|Honda
|307
|1115
|693
|2115
Indrukwekkend: Haas legde meer dan 6.000 kilometer af in de tests.
Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Aantal kilometers per krachtbron
|Motor
|team(s)
|Barcelona (km)
|
Bahrein 1 (km)
|Bahrein 2 (km)
|Totaal aantal km
|gemiddeld aantal km per team
|Mercedes
|
Mercedes
Alpine
McLaren
Williams
|5318
|7815
|8410
|21 544
|5386
|Ferrari
|
Ferrari
Cadillac
Haas
|4615
|6121
|5380
|16 116
|5372
|Red Bull Ford
|
Red Bull
Racing Bulls
|2897
|3626
|3983
|10 506
|5253
|Audi
|Audi
|1094
|1916
|1932
|4942
|4942
|Honda
|Aston Martin
|307
|1115
|693
|2115
|2115
De krachtbronnen van Mercedes reden in negen dagen de halve omtrek van de aarde.
Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
De testweken van het Formule 1-seizoen 2026 in cijfers
Stella na F1-wintertests: Ferrari en Mercedes de te kloppen teams
MotoGP-test Buriram: Tijden, welke rijders doen mee en hoe te volgen
Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties