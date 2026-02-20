Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"
Charles Leclerc leek vrijdag te jagen op een snelle rondetijd tijdens de slotdag van de Formule 1-test in Bahrein. Toch vindt hij dat er niet veel waarde aan rondetijden gehecht moet worden.
Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Ferrari bleek tijdens de Formule 1-wintertest in Bahrein niet alleen productief, maar ook qua snelheid leek het wel goed te zitten. Op de eerste twee dagen van de tweede testweek lieten Charles Leclerc en Lewis Hamilton al competitieve tijden zien, waarna Leclerc er op de slotdag nog een schepje bovenop deed. De Monegask reed 135 ronden en klokte met 1.31.992 ruimschoots de snelste tijd van de test.
"De testdag verliep zeer soepel. We hebben ons programma afgewerkt en alles getest wat we van plan waren", luidde het eerste oordeel van Leclerc na afloop van de vrijdagse actie in Bahrein. Zelf leek Leclerc in de laatste uren van de testdag nadrukkelijk te jagen op een snelle tijd, onder meer door de C4-compound te gebruiken - een band die zachter is dan wat Pirelli meeneemt naar de GP van Bahrein. Toch benadrukte hij dat alle tijden van de test met een korreltje zout genomen moeten worden.
"Wat prestaties betreft, is het nog steeds moeilijk om te begrijpen waar we echt staan, omdat teams hun ware vorm verbergen. Het is dus belangrijk om niet te veel naar rondetijden te kijken en ons te richten op de voorbereiding op de eerste race. We zullen stap voor stap bouwen en proberen te begrijpen hoe we het maximale uit onze auto kunnen halen. We hebben veel data om te analyseren voordat we naar Melbourne gaan en daar zullen we zien hoe het ervoor staat."
Leclerc was snel op vrijdag, maar veel waarde hecht hij niet aan de gereden rondetijden.
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Met 324 ronden beleefde Ferrari een relatief productieve test, al was het voor de Scuderia ook een testweek waarin het minder kilometers aflegde dan in de shakedown en de eerste testweek. Desondanks was ook teambaas Frédéric Vasseur tevreden over wat zijn team kon doen in Bahrein.
"Over het algemeen was het een positieve test, maar we moeten in gedachten houden dat de prioriteit lag bij het maken van veel kilometers en het leggen van een solide basis voor het seizoen. Vanuit dat perspectief was de test productief en konden we waardevolle data verzamelen en ons begrip van de auto verbeteren", zei Vasseur.
De tijden waren voor Ferrari dus van ondergeschikt belang. Hij durfde dan ook geen uitspraken te doen over hoe zijn team er na de tests voor staat in verhouding tot de concurrentie. "Zoals altijd tijdens tests is het erg moeilijk om conclusies te trekken over de prestaties, omdat we de programma’s van andere teams niet kennen. Onze focus lag op onszelf en op het boeken van constante vooruitgang."
Bekijk: F1-update: McLaren deelt idee na zorgen Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?
