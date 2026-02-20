Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"

F1-update: McLaren deelt idee na zorg Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
F1-update: McLaren deelt idee na zorg Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?

Antonelli positief voor Melbourne ondanks probleem op laatste F1-testdag

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Antonelli positief voor Melbourne ondanks probleem op laatste F1-testdag

Honda neemt verantwoordelijkheid na dramatische F1-test Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Honda neemt verantwoordelijkheid na dramatische F1-test Aston Martin

Max Verstappen: "Duidelijk dat er werk te doen is om sneller te worden"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen: "Duidelijk dat er werk te doen is om sneller te worden"

De laatste dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
De laatste dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Leclerc snelste van F1-wintertests 2026, problemen houden aan bij Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc snelste van F1-wintertests 2026, problemen houden aan bij Aston Martin

Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"

Charles Leclerc leek vrijdag te jagen op een snelle rondetijd tijdens de slotdag van de Formule 1-test in Bahrein. Toch vindt hij dat er niet veel waarde aan rondetijden gehecht moet worden.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Charles Leclerc, Ferrari

Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ferrari bleek tijdens de Formule 1-wintertest in Bahrein niet alleen productief, maar ook qua snelheid leek het wel goed te zitten. Op de eerste twee dagen van de tweede testweek lieten Charles Leclerc en Lewis Hamilton al competitieve tijden zien, waarna Leclerc er op de slotdag nog een schepje bovenop deed. De Monegask reed 135 ronden en klokte met 1.31.992 ruimschoots de snelste tijd van de test.

Meer over de laatste testdag:

"De testdag verliep zeer soepel. We hebben ons programma afgewerkt en alles getest wat we van plan waren", luidde het eerste oordeel van Leclerc na afloop van de vrijdagse actie in Bahrein. Zelf leek Leclerc in de laatste uren van de testdag nadrukkelijk te jagen op een snelle tijd, onder meer door de C4-compound te gebruiken - een band die zachter is dan wat Pirelli meeneemt naar de GP van Bahrein. Toch benadrukte hij dat alle tijden van de test met een korreltje zout genomen moeten worden.

"Wat prestaties betreft, is het nog steeds moeilijk om te begrijpen waar we echt staan, omdat teams hun ware vorm verbergen. Het is dus belangrijk om niet te veel naar rondetijden te kijken en ons te richten op de voorbereiding op de eerste race. We zullen stap voor stap bouwen en proberen te begrijpen hoe we het maximale uit onze auto kunnen halen. We hebben veel data om te analyseren voordat we naar Melbourne gaan en daar zullen we zien hoe het ervoor staat."

Leclerc was snel op vrijdag, maar veel waarde hecht hij niet aan de gereden rondetijden.

Leclerc was snel op vrijdag, maar veel waarde hecht hij niet aan de gereden rondetijden.

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Met 324 ronden beleefde Ferrari een relatief productieve test, al was het voor de Scuderia ook een testweek waarin het minder kilometers aflegde dan in de shakedown en de eerste testweek. Desondanks was ook teambaas Frédéric Vasseur tevreden over wat zijn team kon doen in Bahrein.

"Over het algemeen was het een positieve test, maar we moeten in gedachten houden dat de prioriteit lag bij het maken van veel kilometers en het leggen van een solide basis voor het seizoen. Vanuit dat perspectief was de test productief en konden we waardevolle data verzamelen en ons begrip van de auto verbeteren", zei Vasseur.

De tijden waren voor Ferrari dus van ondergeschikt belang. Hij durfde dan ook geen uitspraken te doen over hoe zijn team er na de tests voor staat in verhouding tot de concurrentie. "Zoals altijd tijdens tests is het erg moeilijk om conclusies te trekken over de prestaties, omdat we de programma’s van andere teams niet kennen. Onze focus lag op onszelf en op het boeken van constante vooruitgang."

Bekijk: F1-update: McLaren deelt idee na zorgen Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"

F1-update: McLaren deelt idee na zorg Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
F1-update: McLaren deelt idee na zorg Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?

Antonelli positief voor Melbourne ondanks probleem op laatste F1-testdag

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Antonelli positief voor Melbourne ondanks probleem op laatste F1-testdag

Honda neemt verantwoordelijkheid na dramatische F1-test Aston Martin

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Honda neemt verantwoordelijkheid na dramatische F1-test Aston Martin
Vorig artikel F1-update: McLaren deelt idee na zorg Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Max Verstappen: "Duidelijk dat er werk te doen is om sneller te worden"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen: "Duidelijk dat er werk te doen is om sneller te worden"

De laatste dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
De laatste dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"
Meer van
Charles Leclerc

Leclerc snelste van F1-wintertests 2026, problemen houden aan bij Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc snelste van F1-wintertests 2026, problemen houden aan bij Aston Martin

Russell voert tijdenlijst aan in Bahrein, FIA test nieuwe startprocedure

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell voert tijdenlijst aan in Bahrein, FIA test nieuwe startprocedure

Opvallend aero-detail Ferrari SF-26 bij begin tweede F1-testweek Bahein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Opvallend aero-detail Ferrari SF-26 bij begin tweede F1-testweek Bahein
Meer van
Ferrari

Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Max Verstappen tweede in productieve ochtend F1-testdag Bahrein, Norris snelste

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen tweede in productieve ochtend F1-testdag Bahrein, Norris snelste

Hamilton hoopt op beter F1-seizoen dankzij eigen 'DNA' in SF-26

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Hamilton hoopt op beter F1-seizoen dankzij eigen 'DNA' in SF-26