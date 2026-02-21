Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?

Zes dagen rubber verbranden en data opdoen in Bahrein hebben meer duidelijkheid gegeven over de krachtsverhoudingen voor het Formule 1-seizoen 2026. Het compleet nieuwe reglement hielden de gemoederen bezig en rond de compressieratio's leek al een klein relletje geboren. Hoe verging het de teams?

McLaren – 817 ronden

McLaren werkte een solide test af met veel kilometers en weinig grote betrouwbaarheidsproblemen. Toch lijkt de regerend wereldkampioen momenteel nét achter Ferrari en Mercedes te staan. De MCL40 die in Australië verschijnt, zal grotendeels overeenkomen met de testauto, waardoor McLaren het seizoen zonder uitgesproken favorietenrol begint.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Teambaas Andrea Stella erkent dat Ferrari en Mercedes er voorlopig iets beter uitzien, al maakt McLaren volgens hem deel uit van de kopgroep.

Mercedes – 741 ronden

Mercedes bevestigde de favorietenstatus grotendeels. De W17 kende wel enkele betrouwbaarheidsproblemen, waaronder een lek in het pneumatische systeem, maar qua snelheid maakte het team indruk.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Rivalen vermoeden dat Mercedes nog niet alles heeft laten zien. In Melbourne zal blijken of dat klopt, maar op basis van Bahrein lijkt de Duitse formatie het team om te kloppen.

Red Bull Racing – 672 ronden

Red Bull verraste met zijn eerste volledig in eigen huis ontwikkelde powerunit. De betrouwbaarheid oogde solide en de grote vrees dat het motorproject de titelkansen zou ondermijnen, lijkt ongegrond.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In de long runs oogden Ferrari en Mercedes iets sterker, terwijl Red Bull zich ongeveer op het niveau van McLaren bevindt. Het verschil lijkt echter klein.

Ferrari – 745 ronden

Ferrari maakte indruk met innovatieve aerodynamische oplossingen en veel probleemloze ronden. De SF-26 oogde snel en stabiel, met Charles Leclerc die de snelste tijd van de test noteerde – zij het onder niet volledig vergelijkbare omstandigheden.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Belangrijker is de positieve sfeer binnen het team. Ferrari lijkt de nieuwe regels agressief en creatief te hebben benaderd, wat vertrouwen geeft na eerdere terugval.

Williams – 790 ronden

Williams haalde veel testkilometers in na de gemiste shakedown in Barcelona. Het is nog vroeg, maar als er een Champions League is met de vier beste teams en een Europa League met Alpine, Racing Bulls, Haas en Williams, dan lijkt het team uit Grove eerder achteraan te staan dan vooraan.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Teambaas James Vowles was duidelijk: "We hebben onszelf in een achterstandspositie gemanoeuvreerd. Maar ik kan iedereen verzekeren dat we een ambitieus programma voor de boeg hebben en er voor zullen zorgen dat we de komende maanden zoveel mogelijk uit deze auto halen."

Racing Bulls – 734 ronden

Racing Bulls bleef onder de radar in Bahrein. Geen grote drama's, maar ook geen opvallende tijden. Rookie Arvid Lindblad maakte een degelijke indruk, al konden de lange runs niet tippen aan Alpine of Haas.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alan Permane, teambaas: "Vorige week was productief en deze week was nog beter. We hebben veel geleerd over de auto en de krachtbron; beide hebben de hele week betrouwbaar gepresteerd. We hebben een paar kleine problemen gehad, maar niets dat ons zal hinderen als we eenmaal in Melbourne zijn."

Aston Martin – 334 ronden

Aston Martin Racing beleefde een dramatische test. Met slechts 334 ronden – veruit het minste van allemaal – kampte het team met motor- en batterijproblemen. De combinatie met nieuwe partner Honda verloopt moeizaam en de achterstand in kilometers beperkt het begrip van de nieuwe regels. Het 'superteam' rond Adrian Newey staat al direct onder druk.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Peter Fox / Getty Images

Pedro de la Rosa voerde als teamambassadeur het woord in Bahrein. "We zijn het team met het minste aantal ronden. Alles is nieuw. We hebben een nieuwe partner in Honda, een nieuwe versnellingsbak, een nieuwe achterwielophanging. We weten echt op welke onderdelen en gebieden van de auto we ons moeten concentreren. We hadden liever veel meer ronden gereden, maar het aantal ronden dat we hebben gereden, geeft ons een richting voor de toekomst."

Haas F1 Team – 794 ronden

Haas was misschien wel de positieve verrassing van de middenmoot. De VF-26 oogde stabiel en competitief op zowel korte als lange runs. Alleen Mercedes reed meer ronden. Voor het kleinste team op de grid is dat een knappe prestatie en een teken dat dit project goed is gestart.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Teambaas Ayao Komatsu was dan ook behoorlijk tevreden. "Je wilt altijd meer. Je wilt altijd dat je auto alles perfect doet, maar dat is niet het geval. Maar als we naar het geheel kijken – een enorme wijziging in de regelgeving, meteen op het circuit aan de slag gaan, een redelijk betrouwbare auto hebben, vrijdag twee raceafstanden afleggen... Oké, het verliep niet zonder problemen, maar we hebben het in ieder geval gehaald."

Audi – 711 ronden

Audi begon onopvallend, maar zette in de tweede testweek duidelijke stappen. Zowel op snelle rondes als in racesimulaties oogde het team solide. Daarmee lijkt Audi zich bij de middenmoot te voegen, in plaats van onderaan te bungelen.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Technisch directeur James Key gaat met opgeheven hoofd naar huis. "Er zijn nog verbeterpunten op het gebied van betrouwbaarheid en prestaties, maar dat is in dit stadium niet onverwacht. Over het algemeen bevinden we ons grotendeels waar we op dit moment in het seizoen en in onze ontwikkeling als team hoopten te zijn."

Alpine F1 Team – 677 ronden

Alpine maakte een degelijke indruk en lijkt zich in de voorhoede van de middenmoot te bevinden. Het team hield zich relatief rustig, maar de basis van de A526 oogt gezond. Punten moeten mogelijk zijn, al blijft de echte rangorde pas in Australië duidelijk.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Teambaas Steve Nielsen houdt nog een slag om de arm. "Pas in Australië, op zaterdagmiddag, zullen we echt weten waar we staan in de rangorde. Op dit moment zijn we echter tevreden met onze inspanningen van de afgelopen weken. We hebben een redelijk pakket en een goede basis om mee te werken, in ieder geval voor de eerste paar races van het seizoen."

Cadillac F1 Team – 586 ronden

Nieuwkomer Cadillac draaide veel ronden, zonder echt op te vallen qua snelheid. Het team zal enkele seconden tekortkomen ten opzichte van de top, maar oogt als een serieuze en stabiele operatie. Als Aston Martin zijn problemen niet snel oplost, is zelfs de laatste plaats geen uitgemaakte zaak.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Graeme Lowdon, teambaas: "We hebben hier in Bahrein twee zeer productieve weken achter de rug. Er waren hier en daar een paar kleine problemen, net als bij elk ander Formule 1-team, maar al met al kunnen we zeer tevreden zijn met de vooruitgang die we hebben geboekt."

Conclusie?

Na Bahrein lijken Ferrari en Mercedes een kleine voorsprong te hebben, met Red Bull en McLaren daar vlak achter. In de middenmoot belooft het bijzonder spannend te worden, terwijl Aston Martin met een forse achterstand aan het seizoen dreigt te beginnen. Melbourne zal het eerste echte oordeel vellen.