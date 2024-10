Antonelli krijgt herkansing in F1-weekend Mexico

Na het veelbesproken debuut van Andrea Kimi Antonelli in Monza mag de jonge Italiaan in Mexico proberen om ditmaal wel een foutloze sessie af te werken. De talentvolle rijder, in 2025 de opvolger van Lewis Hamilton bij het topteam, crashte in Italië al binnen tien minuten. Later erkende teambaas Toto Wolff dat hij zijn protegé beter op een ander circuit zijn officiële GP-debuut had kunnen laten maken.

Dit weekend krijgt de 18-jarige uit Bologna een nieuwe kans om zich te laten zien. Als onderdeel van zijn voorbereiding op zijn debuut in 2025 mag hij in Mexico wederom een vrije training voor zijn rekening nemen. Ditmaal vervangt hij Hamilton. Wolff bevestigt: “Kimi zit voor zijn tweede VT1-sessie in de auto. We kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling op het circuit.”

De formatie uit Brackley hoopt op Mexicaanse bodem de aansluiting met de top weer te vinden. Na een goede serie in het middelste deel van het seizoen heeft Mercedes de voorbije races weinig kunnen inbrengen tegen McLaren, Red Bull en Ferrari. Wolff hoopt op een ommekeer: “Na een moeilijk weekend in Austin, hebben we de kans om direct terug te slaan in Mexico. Onze performance in Texas toonde aan dat de auto van nature goed presteert. Onze uitdaging is om die snelheid er consistent uit te halen. Dat is niet het resultaat van één specifieke uitdaging, maar van de interactie van de auto met zowel aerodynamische als mechanische factoren. We hebben nog vijf races om hieraan te werken. Dat is belangrijk. Niet alleen voor onze directe prestaties, maar ook om onszelf goed voor te bereiden op 2025.”

Video: De vroege crash van Antonelli in Monza