Het Mercedes Junior Team staat vol in de schijnwerpers sinds talent Andrea Kimi Antonelli werd aangekondigd als een Formule 1-coureur voor 2025. In een exclusief gesprek met Motorsport.com vertelt hoofd van het opleidingstraject Gwen Lagrue over Antonelli, maar ook over hoe het opleidingsteam in elkaar steekt en over het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari.

Het zijn emotionele weken voor het Mercedes Junior Team geweest. Zeker na het nieuws dat Kimi Antonelli in 2025 voor het F1-team aan de start staat.

"Behalve de emoties wil ik graag focussen op de mijlpaal die we hiermee bereikt hebben. Dit is precies de reden waarom we in 2016 het Mercedes Junior-programma zijn gestart. We hebben straks twee fulltime-coureurs die uit het programma komen. Dat maakt ons natuurlijk trots. Het is wel nog maar de eerste stap, er is nog veel te doen. George [Russell] bereidt zich voor om de rol van teamleider over te nemen. Kimi moet nog veel leren voordat hij aan zijn eerste F1-seizoen begint. Het doel is dat hij in 2026 net zo sterk is. Er zijn vanuit Mercedes hoge verwachtingen, dus hij komt flink onder druk te staan. Ik heb vertrouwen in hem en in het team dat hem nu ondersteunt. We bouwen aan een nieuw tijdperk dat de komende jaren blijft bestaan."

Wanneer heb je voor het eerst contact met Kimi Antonelli gelegd?

"We hebben hem in november 2017 aangetrokken. Toen was hij elf jaar oud, maar reed hij wel op internationaal niveau in het karten. Dat is een ultra-competitieve omgeving. Op deze jonge leeftijd had hij al vijf of zes jaar ervaring. Op dat moment hadden we hem al veel zien doen op de baan en - ondanks dat er natuurlijk wat verbeterpunten waren - had hij het ruwe talent. Op dat moment had hij nog niet een vaste methode van werken. We hadden gezien hoe hij aanviel, verdedigde, zich voorbereidde op inhalen en het managen van de races. Dat is het intrinsieke talent. Dan komt het neer op zijn houding en gedrag als zijn helm afgaat. Er zijn natuurlijk een paar 'rode vlaggen' als we met jonge coureurs in gesprek gaan, bijvoorbeeld wat gedragsproblemen. Sommige rijders hebben misschien wel titels gewonnen, maar ze hebben niet de juiste houding of het juiste gedrag. Dat zorgt voor een beperkte ontwikkeling in de hogere klassen. Het is geen precieze wetenschap, maar in het geval van Kimi Anotnelli hadden we duidelijk door dat hij een uniek profiel had."

Kimi Antonelli lijkt de afgelopen jaren met extra veel aandacht gevolgd te zijn door Mercedes. Wat maakt hem zo bijzonder?

"Al onze coureurs hebben de beschikking over dezelfde basisvaardigheden. Wat hem uniek maakt, is dat hij de aandacht heeft opgeëist door overal alles te winnen. In het karten was hij Europees kampioen bij de jongeren en daarna in 2021 en 2022 twee keer Europees kampioen bij de senioren. In zijn eerste volledige seizoen in F4 won hij alle kampioenschappen waar hij aan mee deed [Italië, Duitsland en in de Verenigde Arabische Emiraten in 2022, red.]. Hij pakte ook bijna alle pole-positions. Dat deed hij daarna in zijn eerste jaar in het FRECA ook. Dat is al buitengewoon. Hij maakt het beste van wat hij ter beschikking heeft. Dat doet hij nu ook in zijn moeilijke F2-seizoen, waar hij regelmatig zijn teamgenoot [Oliver Bearman] verslaat."

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Is het niet heel lastig om alle druk en de verwachtingen bij hem weg te houden?

"Vanaf het moment dat je gaat winnen en je op elfjarige leeftijd bij een programma als dat van Mercdes komt, dan komt er direct druk bij kijken. Toen hij zijn kartdebuut maakte - en hij vanaf pole startte in de finale van het Europese kampioenschap - was de druk enorm. Hij heeft daar zijn hele leven al mee van doen. Het belangrijkste is dat we hem helpen groeien en dan de druk gelijkmatig opvoeren."

Op welke criteria worden de jonge coureurs beoordeeld voordat ze in het juniorprogramma komen?

"Elk rijdersproject heeft een eigen, unieke methode nodig. De criteria zijn voor ons belangrijk, maar dat betekent niet dat het bij een ander trainingsprogramma ook zo is. We hebben onze eigen methode. Dat begint met het aantrekken van de coureur op een heel jonge leeftijd. We ontwikkelen dan een ontwikkelingsprogramma dat loopt van karten tot aan F1. Dat hebben we met George, Esteban [Ocon] en Kimi gedaan. Onze filosofie is dat we ons willen concentreren op een relatief klein aantal coureurs. Het is niet zo dat wij er vijf binnenhalen en er na een seizoen weer vier ontslaan. We geven onszelf de tijd om de projecten uit te bouwen, maar helaas moeten we soms afscheid nemen van coureurs. Dat is jammer genoeg met [F2-coureur] Paul Aron gebeurd."

Hoeveel mensen zijn er betrokken bij het Mercedes Junior Team?

"Ik heb het geluk dat ik leiding mag geven aan het programma en ik kan rekenen op Stéphane Guérin. Hij verzorgt alles op het circuit en was een belangrijke pion in de ontwikkeling van Kimi. Loïc Duval kwam er in 2023 bij en is verantwoordelijk voor het F4-programma van Alex Powell. En we hebben ook zesvoudig wereldkampioen karten Mike Wilson, hij ontfermt zich over de jongste coureurs. Daarnaast hebben we fysieke en mentale trainers voor elke coureur en zijn er mensen die de medische staat van de coureurs in de gaten houden. Het is een netwerk en ik ben daar de gepassioneerde leider van. Als de coureurs dichter bij F1 komen, dan komen ze ook met de verschillende afdelingen van het F1-team in contact."

Kwam het nieuws van het afscheid van Lewis Hamilton begin dit jaar voor jou als een verrassing?

"Hoewel het vertrek op zich niet heel verrassend was, was de timing ervan en waar hij naartoe gaat dat wel! Maar we waren al een aantal jaar bezig met het voorbereiden op het moment dat Lewis het team zou gaan verlaten of dat hij met F1 zou willen stoppen. Het is zelfs de reden dat we het programma hebben opgestart. We willen Mercedes voorbereiden op de toekomst, voor de lange termijn. Zijn vertrek is misschien wat vroeg in onze voorbereidingen en in de ontwikkeling van Kimi, maar ik zie dit ook als een kans voor het team. Onderaan de streep is de timing niet heel slecht. Het komt vlak voor de nieuwe regels in 2026 en we verwachten niet dat ons team in 2025 weer op het topniveau rijdt. Het is minder risicovol en Kimi kan zich perfect voorbereiden voor het jaar erop."